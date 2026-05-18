В Иецаве приготовили приятный сюрприз всем владельцам собак
Городской пейзаж Иецавы станет богаче на еще одно благоустроенное место. Начата реализация проекта «Площадка для выгула собак в Иецаве».
Место для встреч и общения
Новая площадка будет располагаться рядом с зоной отдыха Иецавы «Дамбис». Авторы проекта подчеркивают, что главная цель — создать уникальное место для встреч.
Пока собаки смогут в безопасной среде общаться и побегать без поводка, их владельцы получат возможность обмениваться советами и опытом, заводить новые контакты и укреплять добрососедские отношения.
Что будет на новой площадке
Площадка будет оснащена так, чтобы обеспечить и активный отдых, и удобство для посетителей.
- На площадке для выгула собак установят ограждение и обустроят качественное покрытие.
- На территории разместят специальные препятствия для физической активности собак.
- У площадки появится современная стойка для велосипедов.
По результатам закупочного конкурса работы поручены комании Alejas projekti. Общая стоимость проекта — 26 764,68 евро (без НДС).
Самоуправление выражает большую благодарность заявителям проекта за их инициативу и вклад в разработку идеи. Этот проект еще раз подтверждает, насколько важным инструментом является инициативный бюджет — он позволяет жителям напрямую влиять на улучшение своей окружающей среды, превращая актуальные потребности в реальные, долговременные результаты.