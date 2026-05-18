В Иецаве приготовили приятный сюрприз всем владельцам собак
Городской пейзаж Иецавы станет богаче на еще одно благоустроенное место. Начата реализация проекта «Площадка для выгула собак в Иецаве».

Место для встреч и общения

Новая площадка будет располагаться рядом с зоной отдыха Иецавы «Дамбис». Авторы проекта подчеркивают, что главная цель — создать уникальное место для встреч.

Пока собаки смогут в безопасной среде общаться и побегать без поводка, их владельцы получат возможность обмениваться советами и опытом, заводить новые контакты и укреплять добрососедские отношения.

Что будет на новой площадке

Площадка будет оснащена так, чтобы обеспечить и активный отдых, и удобство для посетителей.

  • На площадке для выгула собак установят ограждение и обустроят качественное покрытие.
  • На территории разместят специальные препятствия для физической активности собак.
  • У площадки появится современная стойка для велосипедов.

По результатам закупочного конкурса работы поручены комании Alejas projekti. Общая стоимость проекта — 26 764,68 евро (без НДС).

Самоуправление выражает большую благодарность заявителям проекта за их инициативу и вклад в разработку идеи. Этот проект еще раз подтверждает, насколько важным инструментом является инициативный бюджет — он позволяет жителям напрямую влиять на улучшение своей окружающей среды, превращая актуальные потребности в реальные, долговременные результаты. 

