В Риге курьеры ездят по тротуарам вопреки запрету - на дороге их тоже не любят
В Риге курьеры на электровелосипедах продолжают гонять по тротуарам, несмотря на запрет и полицейские рейды. Пока пешеходы жалуются на опасную езду, сами доставщики говорят, что выезжать на проезжую часть для них еще страшнее.
Несмотря на действующие правила дорожного движения, многие курьеры служб доставки в Риге продолжают игнорировать запрет на передвижение на велосипедах по пешеходным тротуарам, сообщает "TV3 Ziņas". Как свидетельствует статистика, собранная Государственной полицией, с 1 мая были начаты четыре административных процесса против водителей электровелосипедов и пять — против водителей самодвижущихся велосипедов за езду по тротуарам.
Наблюдения журналистов показывают, что реальное число нарушителей в городской среде значительно больше. Во время рейда на улице Александра Чака был зафиксирован случай, когда один из курьеров, заметив полицейский экипаж, скрылся с места.
В Государственной полиции пояснили, что сейчас основное внимание уделяется профилактической работе. Многие остановленные во время проверок курьеры утверждали, что не были информированы о правилах, касающихся используемого ими транспорта и запрете ездить по тротуарам.
Опрошенные иностранные курьеры в телевизионном сюжете признали, что правила, направленные на безопасность пешеходов, обоснованы, однако одновременно указали на риски при движении по проезжей части. По словам доставщиков, делить дорогу с автомобилями опасно, так как водители часто проявляют нетерпимость, сигналят и не понимают, что курьеры тоже имеют право находиться на проезжей части.