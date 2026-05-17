Одна из самых масштабных атак по Москве: дроны ударили по аэропорту, жилым домам и объектам инфраструктуры
Ночная атака беспилотников по Москве и Подмосковью стала одной из самых масштабных с начала полномасштабной войны: власти сообщают о погибших, раненых, пожарах и серьезных сбоях в работе аэропортов.
Украина в ночь на воскресенье нанесла удар беспилотниками по Москве и Московской области. Это была одна из крупнейших атак с начала полномасштабной войны, развязанной Россией, сообщает «Радио Свобода».
Власти сообщают о трех погибших и более чем десяти раненых. В нескольких местах, в том числе в районе международного аэропорта Шереметьево, после ударов дронов и падения обломков вспыхнули пожары.
В Зеленограде, который административно входит в состав Москвы, в результате удара пострадал технопарк «Элма», сообщает Telegram-канал Astra.
Пожар произошел и на территории аэропорта Шереметьево. По данным сообщений, обломки упали далеко от здания терминала.
Более 100 прибывающих рейсов и более 100 вылетающих рейсов были задержаны или перенесены. Во Внуково также отменены или задержаны около 100 рейсов.
В Московской области в результате ударов беспилотников пострадали многоэтажные жилые дома, в том числе в Химках, Истре и Красногорске, а также в самой Москве — на Михайловой улице.
По данным властей, в Московской области при ударах дронов погибли три человека: один в Химках и двое в Мытищах.
В Зеленограде также произошел удар беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу. Взрывы были слышны и в центре Москвы. В Московской области удар был нанесен по Солнечногорской нефтеперекачивающей станции.
Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе предупреждал, что Украина обязательно ответит на массовые российские удары дронами и ракетами 13 и 14 мая. В результате этих атак в Киеве погибли более 20 человек.