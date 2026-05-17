Можно умереть по дороге: больницы бьют тревогу из-за реформы Минздрава
Умереть в машине скорой помощи по пути в больницу — таким может быть результат реформы сети больниц, из-за которой также грозит закрытие нескольких приемных отделений. Больницы уже сейчас сталкиваются с тяжелыми вызовами, и опасения по поводу системы здравоохранения растут.
Об этом после встречи с представителями Министерства здравоохранения заявили представители больниц, сообщает "360TV Ziņas".
Ни одну больницу в Латвии закрывать не будут, однако реформа означает, что в приёмных отделениях небольших больниц в вечерние и ночные часы не будет работать медицинский персонал, жизненно важный для спасения людей или проведения тяжёлых операций, например хирург или анестезиолог. Во многих местах круглосуточно будут дежурить лишь один или два врача. За помощью придётся ехать даже более 100 километров — и это в ситуациях, когда каждая секунда решает вопрос жизни и смерти.
«Мы можем представить довольно драматичные картины. Возможно, пациента придётся везти много километров, но должен быть план, как мы в таком случае реагируем. Если происходит что-то чрезвычайное, тогда подключается Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) — насколько сильной она будет? На этих совещаниях мы пока не услышали и от NMPD, как они всё это видят», — рассказывает председатель правления Латвийского общества больниц Артур Берзиньш.
Служба неотложной медицинской помощи отказалась от интервью, призвав дождаться конкретного плана реформы. Тем временем Министерство здравоохранения обещает, что в таких случаях транспортировка пациента должна происходить в течение часа, и действительно — после реформирования приёмных отделений большая роль в спасении людей будет возложена именно на NMPD.
Цель состоит в перераспределении врачей в соответствии с потоком пациентов, переводе части врачей из приемных отделений на дежурства в другие отделения, что позволит более эффективно использовать персонал и улучшить качество медицинской помощи в стационарах. Чтобы закрыть финансовую дыру, вызванную инфляцией, больницам необходимо как минимум 75 миллионов евро. Министерство здравоохранения пока не дало чёткого ответа, будут ли выделены эти средства.
У нескольких региональных больниц часть финансирования уже была отнята и перераспределена в пользу больниц Риги. Некоторые больницы работают с убытками, при этом расходы продолжают расти. Кроме того, не удаётся сдержать дополнительные затраты, возникающие из-за направлений семейных врачей своим пациентам.
Опасения вызывает и конкуренция между больницами — переманивание врачей обещаниями более высокой зарплаты и других преимуществ. Однако наибольшую конкуренцию создают частные клиники. Например, за приём травматолога государственная больница получает 14 евро, из которых необходимо покрывать и другие расходы учреждения. В то время как в частных клиниках эта услуга стоит 50 евро и более.