Можно умереть по дороге: больницы бьют тревогу из-за реформы Минздрава

Ни одну больницу в Латвии закрывать не будут, однако реформа означает, что в приёмных отделениях небольших больниц в вечерние и ночные часы не будет работать медицинский персонал, жизненно важный для спасения людей или проведения тяжёлых операций, например хирург или анестезиолог. Во многих местах круглосуточно будут дежурить лишь один или два врача. За помощью придётся ехать даже более 100 километров — и это в ситуациях, когда каждая секунда решает вопрос жизни и смерти.