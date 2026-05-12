Тратили деньги и строили "по инерции": новый скандал вокруг "ненужных" объектов Rail Baltica
Недостроенные опоры моста в Даугаве, миллионы евро и обвинения в игнорировании решений правительства — вокруг Rail Baltica в Латвии разгорается новый скандал. Министры уже говорят о сильном влиянии строительного лобби и провалах управления.
Служебная проверка по поводу недостроенных опор моста через Даугаву и начатой железнодорожной эстакады в Марупе в рамках проекта Rail Baltica показала, что решение правительства было выполнено лишь частично. Об этом агентству LETA сообщил заместитель директора Государственной канцелярии по вопросам государственного развития и межотраслевого управления, руководитель Департамента межведомственной координации Петерис Вилкс.
По его словам, еще 10 декабря 2024 года правительство определило другие приоритеты проекта и фактически дало понять, что строительство южного соединения к аэропорту Риги и моста через Даугаву больше не является первоочередной задачей. Однако остановить уже начатые работы оказалось непросто, поскольку были заключены обязательства как перед Евросоюзом, так и перед подрядчиками.
«Строительство продолжалось по инерции», — пояснил Вилкс.
Проверка оценивала, насколько точно было исполнено решение Кабинета министров от декабря 2024 года — это была первая попытка пересмотреть весь проект Rail Baltica на фоне стремительного роста расходов. Согласно решению правительства, реализация первого этапа должна была происходить только в пределах доступного финансирования, без новых обязательств, не обеспеченных деньгами.
В ходе проверки комиссия выявила ряд фактов и получила объяснения от Министерства сообщения и компании Eiropas dzelzceļa līnijas. Собранные материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру.
Особенно жестко ситуацию раскритиковал министр экономики Виктор Валайнис. На заседании правительства он заявил, что фактически были приняты решения, противоречащие указаниям Кабмина.
«Лобби строителей оказалось сильнее решения правительства», — заявил министр.
По мнению Валайниса, государственные структуры продолжали вкладывать деньги в объекты, про которые уже было известно, что они не будут реализованы. Он подчеркнул, что десятки миллионов евро были направлены в «бесперспективное направление», тогда как эти средства могли быть использованы в других отраслях экономики.
Министр также указал на серьезные проблемы в системе управления проектом Rail Baltica. По его словам, несмотря на смену министров, сама проблема носит системный характер, поэтому необходимо пересмотреть модель управления Министерства сообщения.
В ответ министр сообщения Атис Швинка заявил, что его ведомство не согласно со всеми выводами проверки. Он подчеркнул, что часть пояснений министерства либо не была учтена, либо отражена лишь частично. Швинка также отметил, что важно различать строителей и заказчиков проекта. По его словам, непосредственными подрядчиками являются объединения строителей, тогда как компания Eiropas dzelzceļa līnijas выступает национальным координатором проекта от Латвии.
Госсекретарь Министерства сообщения Андулис Жидковс заявил, что решения принимались «в интересах государства». По его словам, отказ от продолжения строительства отдельных объектов мог привести к потере европейского финансирования, поэтому власти сочли более выгодным завершить часть строительства.
На заседании также прозвучал вопрос о текущей стоимости всего проекта Rail Baltica. По словам Жидковса, после пересмотра объемов работ и исключения так называемого «рижского кольца» минимальная стоимость проекта в ценах 2023 года оценивается примерно в 6,5 миллиарда евро, однако с учетом инфляции сумма продолжит расти.
Ранее правительство Латвии уже приняло решение создать две специальные комиссии для проверки закупок и строительных решений в рамках Rail Baltica, включая поставки железнодорожных стрелок и компенсационных швов, а также строительство объектов в Риге и Марупе.