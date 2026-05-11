В Лиепайском театре расскажут о жизни самого известного шеф-повара Латвии
В Лиепайском театре готовят спектакль о легендарном латвийском шеф-поваре Мартиньше Ритиньше — человеке, который прошел путь от лагеря беженцев до самого известного ресторана в стране и стал телевизионной звездой.
В Лиепайском театре под руководством режиссера Инги Унгуре, которая впервые работает в Лиепае, готовится спектакль «Что может быть лучше этого?» о шеф-поваре Мартиньше Ритиньше, сообщила литературный советник театра Занда Борга. Премьера постановки состоится 23 мая.
Ритиньш родился в лагере беженцев, вырос в городе железорудных шахт Корби в Англии, работал в Канаде, на Ямайке и в Саудовской Аравии. Когда в начале 1990-х годов повар приехал в Латвию, ему было 42 года — за плечами уже несколько прожитых жизней и впереди еще одна, описывает жизненный путь Ритиньша Борга.
«Драматургия спектакля создавалась в совместной работе творческой команды и актеров — изучая историю жизни Ритиньша, выслушивая воспоминания людей, работая с архивными материалами и исследуя кулинарные телепередачи», — поясняет драматург Лайла Буране.
В результате появилась работа, в центре которой находится один человек, но которая одновременно рассказывает и исследует разные роли, которые еда играет в жизни каждого человека, общества и государства — от материнского молока до ужина в дорогом ресторане, от семейного праздничного стола до банкетов самых влиятельных политиков мира, раскрывает Буране.
Творческая команда спектакля подчеркивает, что это не биографическая и не документальная постановка.
В спектакле участвуют актеры Роланд Бекерис, Гатис Маликс, Агнесе Екабсоне, Полина Черненок, Мартиньш Калита, Санта Брейкша, Армандс Каушелис, Валтс Скуя, Карлис Артеевс и Хуго Пуриньш. Вместе с режиссером над созданием спектакля работают сценограф Аустра Сникере, художник по костюмам Берта Вилипсоне-Иелея, хореограф Кристине Брининя, композитор Эдгар Рагинскис и художник по свету Мартиньш Фелдманис.
Постановка создана на основе воспоминаний близких Ритиньша, книги Линды Апсе «De Profundis — Мартиньш Ритиньш», а также вдохновлена архивами кулинарных шоу Мартиньша, интервью и книгой Астриды Розите «Pavārgrāmata Mārtiņam. Cilvēki, kas mani satikuši» («Поваренная книга для Мартиньша. Люди, которых я встретил»).
В этом сезоне спектакль также можно будет посмотреть 24 мая — после показа запланирована встреча зрителей с творческой командой, а также 30 мая.