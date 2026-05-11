МИД Литвы: Кремль издевается над попытками достичь мира в Украине
Глава литовской дипломатии Кястутис Будрис говорит, что Кремль издевается над объявленным лидером США Дональдом Трампом трехдневным перемирием и попытками достичь мира.
"Россия издевается над любыми предложениями о перемирии и мире. Военный спектакль на Красной площади был единственным интересом президента Путина в связи с перемирием. Это обман", – сказал литовский министр в понедельник в Брюсселе перед заседанием Совета Европейского союза (ЕС) по иностранным делам.
По его словам, необходимо продолжать оказывать политическое давление на Москву, чему способствовал бы сильный 21-й пакет санкций ЕС.
Трамп объявил о перемирии в пятницу, заявив, что обе стороны договорились прекратить все кинетические боевые действия на три дня начиная с субботы, а также обменяться 1 тысячей пленных. Данные ВВС Украины показали, что количество ударов российских беспилотников дальнего радиуса действия по сравнению с периодом до перемирия снизилось, однако официальные лица все равно сообщали о пострадавших.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что Кремль продолжает наступательные операции. Сам президент России Владимир Путин после прошедшего в Москве парада в сокращенном формате уверял, что война в Украине затихает.
По мнению Будриса, Европа не должна воспринимать подобные заявления всерьез. «Мы должны серьезно относиться к тому, что происходит на самом деле: к тому, что Россия нарушила перемирие сразу после его предложения», — подчеркнул министр.
С момента российского вторжения в 2022 году война в Украине унесла сотни тысяч жизней и стала самой кровопролитной в Европе со времен Второй мировой войны.