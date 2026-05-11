МИД Литвы: Кремль издевается над попытками достичь мира в Украине

Трамп объявил о перемирии в пятницу, заявив, что обе стороны договорились прекратить все кинетические боевые действия на три дня начиная с субботы, а также обменяться 1 тысячей пленных. Данные ВВС Украины показали, что количество ударов российских беспилотников дальнего радиуса действия по сравнению с периодом до перемирия снизилось, однако официальные лица все равно сообщали о пострадавших.