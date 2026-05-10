Каждый запрос к ИИ тратит энергию: латвийский эксперт - о том, как цифровые привычки влияют на планету
Каждый запрос к искусственному интеллекту, просмотр фильма онлайн или отправка фотографии запускают работу гигантских дата-центров, которые потребляют все больше энергии. О том, насколько сильно наши повседневные цифровые привычки влияют как на окружающую среду, так и на технологическую отрасль, рассказала президент Латвийской ассоциации информационных и коммуникационных технологий (LIKTA) Сигне Балиня.
Цифры говорят сами за себя — в 2024 году дата-центры по всему миру потребляли полтора процента от общего объема электроэнергии, и этот показатель ежегодно растет в среднем на 12 процентов. В Европе дата-центры уже сейчас потребляют более 3% всего спроса на электроэнергию. К 2030 году потребление электроэнергии дата-центрами может вырасти более чем в два раза.
В этот момент начинают работать все серверы
Сигне Балиня подчеркивает — большая часть общества настолько привыкла к цифровым устройствам и услугам, что зачастую даже не задумывается о том, что происходит в самый обычный момент, когда человек берет в руки и включает свой телефон.
«В тот момент, когда я хочу посмотреть новости или задать вопрос искусственному интеллекту, я использую не только свое устройство — начинают работать серверы и их мощности.
Одно — это энергия, которую потребляет мое устройство, а другое — энергия, необходимая для работы этих дата-центров. Это энергопотребление нужно для того, чтобы доставить мне необходимый контент. Мы ежедневно используем облачные сервисы — электронную почту, различные мессенджеры, — у нас огромное количество фотографий, и все эти данные где-то хранятся в дата-центрах», — объясняет Балиня.
Чем более качественный контент мы хотим — фильмы в высоком разрешении, стримы, изображения, — тем выше энергопотребление. Особенно велико оно при использовании инструментов искусственного интеллекта. Балиня поясняет, что дата-центрам ИИ требуются еще большие мощности, чем обычным серверам, и в них работают значительно более мощные процессоры, поскольку происходит гораздо более масштабный поиск ответов на заданные вопросы.
«Когда мы что-то спрашиваем у какого-либо ИИ-агента, сразу начинается обширный поиск. Используются очень большие мощности процессоров и компьютеров. И потребляется энергия не только моего устройства, но и всех серверов».
Специалист подчеркивает — это вовсе не означает, что нам не следует пользоваться технологиями. Это означает лишь то, что индустрия должна постоянно думать о том, как удовлетворить растущий спрос потребителей. И в Латвии все активнее строятся новые дата-центры — их количество уже измеряется десятками.
Новые дата-центры на зеленой энергии
Несмотря на масштаб глобальных вызовов, Балиня рада, что в Латвии этот вопрос воспринимается серьезно — как в индустрии, так и на государственном уровне. Отрасль активно работает над тем, чтобы новые дата-центры функционировали на возобновляемых источниках энергии и были максимально энергоэффективными.
«Когда строятся новые дата-центры, все больше думают о том, как сделать это более дружественным к окружающей среде. В этих дата-центрах используется, например, 100% возобновляемая электроэнергия — энергия солнца, ветра, воды. Также индустрия думает о том, как сделать технологии менее энергозатратными».
Одним из конкретных примеров является дата-центр Tet в Саласпилсе, который планируется ввести в эксплуатацию уже в 2026 году. Производимое им тепло будет повторно использоваться в системе центрального теплоснабжения, то есть пойдет на благо местных жителей. В новом дата-центре компании Delska в Риге вся потребляемая энергия будет поступать из возобновляемых источников. Латвийский государственный радио- и телецентр строит новый объект в Курземе, который планируется завершить в 2027 году.
Балиня подчеркивает, что именно поэтому Латвии важно развивать мощности возобновляемой энергетики — не только ради экологии, но и ради энергетической независимости.
Цифровые привычки: между удобством и ответственностью
Технологическая отрасль делает свою часть работы, однако президент LIKTA напоминает — привычки каждого пользователя тоже имеют значение. Один из вопросов — цифровые устройства и их использование в нашей повседневной жизни и семьях. По ее мнению, обществу необходима большая информированность и критическое мышление относительно того, что мы на самом деле делаем, когда включаем экран.
Статистика показывает, что молодежь использует искусственный интеллект чаще всего, а пожилые люди — реже всего. Однако именно пожилые люди чаще становятся жертвами мошенничества в цифровой среде, и это, по мнению Балини, одна из причин, почему информирование о цифровой грамотности не должно останавливаться.
«Если мы не знаем возможностей технологий, нас могут обмануть. Если знаем — мы смотрим критически. Такой информации никогда не бывает слишком много. С помощью медиа мы можем рассказывать людям о новых возможностях, привычках, энергоэффективности. Наши показатели цифровой грамотности часто ниже среднеевропейских, но я верю, что мы можем больше и лучше».
Балиня также затрагивает тему цифрового детокса — идеи о том, что время от времени полезно отказываться от экранов, быть по-настоящему присутствующим и общаться напрямую. Молодежи такая мысль часто кажется странной, однако Балиня уверена, что смена парадигмы уже началась. В качестве примера она приводит культуру каршеринга, которая еще десять лет назад казалась немыслимой, а теперь стала совершенно обычным явлением.
«Полностью отказаться от технологий было бы сложно, но нужно искать баланс. Мы не должны постоянно потреблять информацию. Дни цифрового детокса или хотя бы часы были бы хорошей практикой — и для здоровья, и для ума. Например, не пользоваться телефонами за столом, а быть вместе и разговаривать друг с другом. Для кого-то это может быть нелегко, но это важно».
Послание Сигне Балини ясно — технологическая индустрия берет на себя ответственность за более зеленую инфраструктуру, однако каждый из нас должен осознавать, что за каждым кликом, запросом или просмотренным фильмом скрываются ресурсы и энергия. Специалист призывает мыслить более осознанно, потому что «у нас у всех одна планета», и, конечно, каждый из нас также отвечает за собственное благополучие и отношения с окружающими людьми.