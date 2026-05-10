Многих это порадует: Wolt запускает в Латвии обязательный шаг для курьеров
После многочисленных споров о поведении курьеров на улицах Wolt запускает в Латвии специальный курс по безопасности дорожного движения — с тестами, правилами для самокатов и советами для езды в снег и гололед.
Цель инициативы — повысить понимание вопросов дорожной безопасности и способствовать более ответственному поведению партнеров по доставке. Темы курса напрямую связаны с повседневной работой курьеров. В программу включена информация о правилах дорожного движения Латвии, безопасных способах езды и передвижения, а также об ориентировании в смешанном транспортном потоке.
Значительная часть курса посвящена микромобильности и ее регулированию, включая ограничения скорости, правила движения по тротуарам в случаях, когда отсутствует велоинфраструктура, а также другим типичным ситуациям на дорогах. В курсе также объясняется, как действовать при авариях и как правильно использовать защитное снаряжение.
Дополнительно курьерам дадут рекомендации по работе в сложных погодных условиях — во время дождя, снега, гололеда и при ограниченной видимости.
Цифровой курс доступен в приложении для курьеров Wolt на латышском и английском языках и предназначен более чем для 4000 активных курьеров в Латвии. С учетом того, что курьеры являются независимыми самозанятыми поставщиками услуг, прохождение курса не является обязательным. Однако он уже интегрирован в процесс начала сотрудничества новых партнеров с платформой, став первым шагом перед началом работы.
Помимо нормативной информации курс охватывает и практические жизненные ситуации, с которыми курьеры сталкиваются ежедневно: безопасное взаимодействие с пешеходами, велосипедистами и другими участниками движения, управление усталостью, сохранение концентрации во время доставки, а также адаптацию поведения в неблагоприятных погодных условиях.
Также в курсе подчеркивается важность защитного снаряжения и необходимость регулярного технического обслуживания транспортных средств.
В программу включен и тест на проверку знаний, с помощью которого курьеры смогут оценить свое понимание ключевых вопросов — максимально допустимой скорости движения, правил приоритета, безопасного передвижения рядом с пешеходами, а также различных практических рекомендаций по безопасной езде в повседневной работе.