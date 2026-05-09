"Начал гладить мою ногу..." Женщина в Риге пережила шокирующую ситуацию в 10-м трамвае
Поездка на трамвае в Риге превратилась для молодой женщины в настоящий кошмар — незнакомец начал приставать к ней прямо в салоне. От худшего ее спасли лишь неравнодушные пассажиры, решившие вмешаться.
В социальной сети Facebook Кристиана опубликовала описание неприятной ситуации, которую она пережила в Риге, когда ехала в 10-м трамвае.
«Сегодня, 08.05., около 18:20, во время поездки в 10-м трамвае (Бишумуйжа) я столкнулась с сексуальными домогательствами в общественном транспорте».
«Мужчине было примерно 40–50 лет (точный возраст не скажу), от него пахло алкоголем, и он был одет в темно-синюю одежду, кажется, в спортивный костюм. Когда я зашла в трамвай, то села у окна, и менее чем через две минуты мужчина, сидевший сзади, пересел прямо рядом со мной, хотя в транспорте было очень много свободных мест», — пишет Кристиана.
«Добавлю, что сначала это уже показалось странным, но я успокаивала себя мыслью, что человек, наверное, скоро выйдет и поэтому пересел ближе к дверям, именно поэтому я сразу не пересела. Он осмотрел меня с головы до ног, а потом начал гладить мою ногу, быстро пытаясь продвинуть руку все дальше. Я сразу отреагировала, сказав: “Пожалуйста, не трогайте меня и дайте мне выйти”, однако он несколько раз проигнорировал мою просьбу и продолжал сидеть, не пропуская меня», — делится женщина неприятным опытом.
«К счастью, мужчина, сидевший неподалеку, услышав мое возмущение, немедленно вмешался. Также не осталась равнодушной женщина в синей/зеленоватой куртке. Именно благодаря вмешательству этих двух людей мужчина наконец меня выпустил. От всего сердца хочу сказать ОГРОМНОЕ спасибо этим двум людям. В наше время так часто слышим, что люди делают вид, будто ничего не замечают, поэтому я особенно ценю, что они не побоялись вмешаться».
«Женщину я успела поблагодарить объятием, выходя на остановке “Аркадияс парк”, однако этому мужчине так и не успела до конца сказать спасибо за помощь. Возможно, с помощью этой публикации удастся их найти — такие люди заслуживают публичной благодарности за свою человечность и неравнодушие. Возможно, они сами узнают себя — если это так, очень хотелось бы, чтобы вы откликнулись!» — пишет Кристиана.
«Хочу также напомнить другим: если вы видите, что рядом с кем-то происходит что-то подозрительное или неприятное — не оставайтесь равнодушными. Заявление в Государственную полицию тоже написано, потому что я не хочу, чтобы такие люди продолжали представлять угрозу для других женщин. Берегите себя!» — завершает публикацию шокированная женщина.
Тем временем люди в комментариях делились мнениями об этой неприятной ситуации.
«В таком случае можно смело просить помощи у водителя трамвая», — указывает одна женщина.
«Слава Богу, что среди нас есть люди, в которых сохранилась человечность и которые не остаются равнодушными, благодаря которым ты не была одна!» — добавляет еще одна комментаторша.
«Почему вы не попросили кого-нибудь вызвать государственную полицию, чтобы его задержали уже на следующей остановке?» — спрашивает одна из пользовательниц. На это автор публикации отвечает: «В шоке люди не всегда реагируют по инструкции».