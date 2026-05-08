Синие чудеса в магазинах «Lidl»

С 7 мая в магазинах «Lidl» появятся 10 специально маркированных товаров синего цвета. Этот цвет украсит любимые покупателями кондитерские изделия – пончики и печенье с вишневой начинкой. В холодильниках можно будет найти синее черничное мороженое, а также синие сырники и равиоли с куриным мясом. Неделей позже, с 14 мая, полки пополнятся синим йогуртом со спирулиной и ванилью, а также творожными сырками со вкусом жевательной резинки. В свою очередь любителей закусок порадуют чипсы в специальном праздничном дизайне. В категории непродовольственных товаров покупателей удивит синий гель для душа, а для украшения дома можно будет приобрести даже синие розы.