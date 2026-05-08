В арт-центре "Kim?" открыли выставку публичным топтанием флага США
Фото: скриншот
Поддержанное Министерством культуры под руководством «Прогрессивных» мероприятие в «Kim?» началось с примитивного ритуала, в ходе которого топтали и оскверняли флаг США.
В Латвии

В арт-центре "Kim?" открыли выставку публичным топтанием флага США

Отдел новостей

Otkrito.lv

В конце апреля в Центре современного искусства «Kim?» прошло открытие выставки художника Каспара Грошевса «Живи с / Думай о» (Live With / Think About). Судя по фотографиям, на этом событии современного искусства нашлось место и откровенно примитивному и унизительному ритуалу — топтанию государственного флага.

«Спасибо всем, кто пришел в четверг на новоселье! Все продолжится до 7 июня — в основном я буду присутствовать в помещениях “Kim?”, иногда по вечерам запланированы небольшие импровизации с разными музыкантами, будут происходить и другие творческие и менее творческие процессы, так что заходите в гости [...],» — пишет о своей выставке сам художник в Facebook.

Из интернет-источников видно, что на мероприятии была предусмотрена перформанс-акция под названием «011668 (США)». Одновременно на фотографиях заметно, как в маленьком помещении, где вокруг сидят зрители, посреди пола брошен и растоптан государственный флаг США.

Во время перформанса его «вытащил из своего живота» мужчина, переодетый в монстра неопределенной формы. После этого американский флаг остался лежать на полу, путаясь под ногами других посетителей этого мероприятия современного искусства.

Во всей этой истории важны и некоторые другие нюансы — конкретный художник Каспар Грошевс является получателем финансирования Государственного фонда культурного капитала (VKKF). Как известно, фонд находится под ведомством Министерства культуры, которое сейчас контролирует та же партия, что и Министерство обороны — «Прогрессивные».

Соответственно, в условиях, когда из-за развязанной Россией войны в Украине угрозы дронов у границы Латвии постепенно становятся регулярными, данный перформанс является одним из примеров того, как за государственные деньги организуется отправка подобных «сигналов» самому важному союзнику Латвии — Америке.

Министерство культуры также 21 апреля опубликовало на своем официальном сайте пресс-релиз художника и «Kim?», в котором приглашало посетить открытие выставки и сам перформанс, в ходе которого было продемонстрировано неуважение к государственному флагу США. Указано, что выставку поддерживают Министерство культуры, VKKF, Рижская дума, Kokmuiža и Media Port.

Соответственно, нет ни малейших оснований сомневаться, что все это попадает в поле зрения посольства США и фиксируется им.

Темы

Рижская думаСШАМинистерство обороныМинистерство культурыFacebook

Другие сейчас читают