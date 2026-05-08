В арт-центре "Kim?" открыли выставку публичным топтанием флага США
В конце апреля в Центре современного искусства «Kim?» прошло открытие выставки художника Каспара Грошевса «Живи с / Думай о» (Live With / Think About). Судя по фотографиям, на этом событии современного искусства нашлось место и откровенно примитивному и унизительному ритуалу — топтанию государственного флага.
«Спасибо всем, кто пришел в четверг на новоселье! Все продолжится до 7 июня — в основном я буду присутствовать в помещениях “Kim?”, иногда по вечерам запланированы небольшие импровизации с разными музыкантами, будут происходить и другие творческие и менее творческие процессы, так что заходите в гости [...],» — пишет о своей выставке сам художник в Facebook.
Из интернет-источников видно, что на мероприятии была предусмотрена перформанс-акция под названием «011668 (США)». Одновременно на фотографиях заметно, как в маленьком помещении, где вокруг сидят зрители, посреди пола брошен и растоптан государственный флаг США.
Во время перформанса его «вытащил из своего живота» мужчина, переодетый в монстра неопределенной формы. После этого американский флаг остался лежать на полу, путаясь под ногами других посетителей этого мероприятия современного искусства.
Vai taisnība, ka 30.aprīlī "mākslinieka" un VKKF (nodokļu maksātāju) fonda tērētāja K.Groševa izstādes atklāšanas laikā galerijā "Kim" tika samīdīts ASV karogs ?— Alnis Zaķis (@AlnisZakis) May 5, 2026
Tā redzams pēc šiem atklāšanas foto. pic.twitter.com/uaCyC1sK45
Во всей этой истории важны и некоторые другие нюансы — конкретный художник Каспар Грошевс является получателем финансирования Государственного фонда культурного капитала (VKKF). Как известно, фонд находится под ведомством Министерства культуры, которое сейчас контролирует та же партия, что и Министерство обороны — «Прогрессивные».
Соответственно, в условиях, когда из-за развязанной Россией войны в Украине угрозы дронов у границы Латвии постепенно становятся регулярными, данный перформанс является одним из примеров того, как за государственные деньги организуется отправка подобных «сигналов» самому важному союзнику Латвии — Америке.
Министерство культуры также 21 апреля опубликовало на своем официальном сайте пресс-релиз художника и «Kim?», в котором приглашало посетить открытие выставки и сам перформанс, в ходе которого было продемонстрировано неуважение к государственному флагу США. Указано, что выставку поддерживают Министерство культуры, VKKF, Рижская дума, Kokmuiža и Media Port.
Соответственно, нет ни малейших оснований сомневаться, что все это попадает в поле зрения посольства США и фиксируется им.