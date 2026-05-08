Латвии придется привыкать к новым "мельницам": почему без ветропарков стране может не хватить электричества

К Латвии не относится ни одно из этих условий, поэтому сколько-нибудь серьезная дискуссия об атомной энергетике сможет начаться только в середине следующего десятилетия, а что-то построить мы могли бы примерно к середине века. Не исключено, что к тому времени потребление электроэнергии в Латвии может увеличиться с нынешних семи тераватт-часов (ТВт/ч) вплоть до 21 ТВт/ч в год, хотя существуют и более осторожные прогнозы. Однако можно довольно уверенно прогнозировать, что уже в 2040-х годах Латвии дополнительно потребуется 7-10 ТВт/ч в год. Следует напомнить, что в 2025 году Латвия сама произвела 5,8 ТВт/ч электроэнергии, а 1,2 ТВт/ч импортировала. И ответ на вопрос, где взять эти тераватт-часы, чрезвычайно прост: в настоящее время единственной экономически обоснованной альтернативой является энергетика возобновляемых ресурсов, а именно, солнечные и ветряные электростанции.