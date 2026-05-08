Латвии придется привыкать к новым "мельницам": почему без ветропарков стране может не хватить электричества
Возможно, кто-то до сих пор не верил официальным прогнозам правительства Латвии о росте потребления электроэнергии к 2030 и 2050 годам, но военный конфликт, заморозивший судоходство в Ормузском проливе, заставил и скептиков воспринять эти прогнозы серьезно.
Об одном из результатов нынешнего конфликта на Ближнем Востоке для Европы можно судить совершенно уверенно: ожидается еще большая волна активности в строительстве солнечных и ветряных электростанций, потому что только энергия собственного производства способна сделать Европу менее зависимой от импорта ископаемых энергоресурсов, цены на которые истерично скачут вслед за любыми международными потрясениями. То же самое можно сказать и об атомных электростанциях, которые хотя бы на уровне риторики все чаще упоминаются как реальная альтернатива. Проблема в том, что сложное регулирование в сфере атомной энергетики не позволяет ничего построить быстро - 15 лет в этой области следует считать очень оптимистичным сроком даже в тех странах, где законодательство уже подготовлено и существует хотя бы минимальное количество специалистов, пишет Latvijas Avīze.
К Латвии не относится ни одно из этих условий, поэтому сколько-нибудь серьезная дискуссия об атомной энергетике сможет начаться только в середине следующего десятилетия, а что-то построить мы могли бы примерно к середине века. Не исключено, что к тому времени потребление электроэнергии в Латвии может увеличиться с нынешних семи тераватт-часов (ТВт/ч) вплоть до 21 ТВт/ч в год, хотя существуют и более осторожные прогнозы. Однако можно довольно уверенно прогнозировать, что уже в 2040-х годах Латвии дополнительно потребуется 7-10 ТВт/ч в год. Следует напомнить, что в 2025 году Латвия сама произвела 5,8 ТВт/ч электроэнергии, а 1,2 ТВт/ч импортировала. И ответ на вопрос, где взять эти тераватт-часы, чрезвычайно прост: в настоящее время единственной экономически обоснованной альтернативой является энергетика возобновляемых ресурсов, а именно, солнечные и ветряные электростанции.
Учитывая, что к концу 2025 года в Латвии уже были построены солнечные станции мощностью 1296 МВт, а с точки зрения балансировки сети желательная максимальная мощность солнечных станций сейчас составляет 1500 МВт, реальной остается только одна альтернатива - ветроэнергетика. Поэтому как минимум в ближайшие десятилетия жителям Латвии придется привыкнуть к новому родственнику когда-то столь романтичных ветряных мельниц, подобно тому как в середине прошлого века пришлось привыкать к высоким заводским трубам из красного кирпича - это теперь уже просто часть пейзажа современной экономики.