Энергетики: население Латвии само виновато в том, что в стране такое дорогое электричество
Согласно опросу, проведенному Альянсом возобновляемой энергии Латвии (Latvijas atjaunīgās enerģijas alianses - LAEA) и Norstat, 52% жителей больше всего беспокоит шум ветропарков, 48% — возможные риски для здоровья, 42% — влияние на животных и 41% — влияние на птиц. Лишь 12% указывают, что ветропарки их совсем не беспокоят.
Как указывает LAEA, эти опасения сами по себе не были бы проблемой, если бы они не влияли на решения, принимаемые на государственном уровне, и на энергетическую сферу в целом. На практике они являются одной из причин, по которой проекты ветроэнергетики задерживаются или отклоняются, и в результате в Латвии ветроэнергия составляет лишь около 3% от общего объема электроэнергии. Для сравнения — в Европе ветроэнергия уже является существенной частью энергосистемы. Она обеспечивает примерно 19% от общего объема электроэнергии, а в отдельных странах, например, в Дании, — до 50%.
"Именно здесь проявляется связь с ценами на электроэнергию, - полагает LAEA. - Если в стране не хватает собственных мощностей по производству дешевой электроэнергии, дефицит покрывается за счет импорта или более дорогих ресурсов. Это означает большую зависимость от внешних рынков и более высокий риск ценовых колебаний — именно так произошло в 2022 году в контексте войны в Украине. В свою очередь страны, которые развивают возобновляемые источники энергии, снижают эту зависимость. Например, в Литве ветер уже обеспечивает около 33% электроэнергии, и это помогает сократить потребность в импорте и влияние внешних цен".
"Важно также уточнить: международные данные напрямую не подтверждают упрощенную формулу «больше ветра — сразу ниже цена». Однако они четко показывают другую закономерность: страны, которые развивают местную возобновляемую энергетику, уменьшают зависимость от импортируемых ископаемых ресурсов и, соответственно, менее подвержены внешним ценовым шокам и геополитическим рискам. В случае Латвии это означает одно: чем дольше откладывается развитие возобновляемой энергетики, тем дольше сохраняется высокая уязвимость к внешним факторам".
Альянс также отмечает, что в Латвии кампании против ветроэнергетики часто основаны на псевдонауке, теориях заговора и эмоциональных сообщениях, которые усиливаются в социальных сетях. «О ветровых турбинах можно услышать множество мифов, и они связаны с дезинформацией, которую, как указано в отчетах НАТО, целенаправленно распространяет Кремль. В результате таких нарративов замедляется создание инфраструктуры, которая в других странах помогает снизить зависимость от импорта и стабилизировать цены на энергию», — отмечает Алнис Балиньш, председатель правления Альянса возобновляемой энергии Латвии.
