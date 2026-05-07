airBaltic сообщил о сбоях в бронировании рейсов и онлайн-регистрации

У airBaltic возникли сбои с бронированием билетов и онлайн-регистрацией.
Сегодня 12:01
На сайте латвийской национальной авиакомпании airBaltic в четверг возникли сбои с онлайн-регистрацией на рейсы и бронированием билетов, говорится в сообщении компании на платформе X.
«В настоящее время мы сталкиваемся с техническими сбоями, которые влияют на бронирование рейсов и онлайн-регистрацию на рейсы», — говорится в сообщении авиакомпании. При этом airBaltic подчеркивает, что поставщик услуги активно работает над устранением неполадок.
В компании также сообщили, что пассажиры, которые сейчас не могут пройти онлайн-регистрацию на рейс, смогут зарегистрироваться в аэропорту без дополнительной платы.