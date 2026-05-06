"Мы услышали отчаянный крик дочери…" Родители бьют тревогу из-за нового тренда в TikTok
Родители и медики бьют тревогу из-за пугающей тенденции в социальной сети TikTok, где дети публикуют видео с призывами разогревать в микроволновке популярные антистресс-игрушки, чтобы якобы сделать их «более эластичными и мягкими».
К сожалению, это опасное «развлечение» уже привело к трагедиям и тяжелым ожогам, сообщает Daily Mail.
Чаще всего дети экспериментируют с эластичными резиновыми кубиками, наполненными гелеобразным веществом. Однако попытки нагревать такие предметы заканчиваются плохо — игрушки буквально взрываются, разбрызгивая кипящую липкую массу.
Обожженное лицо и искусственная кома
Последствия нового челленджа трагичны. В соцсетях уже распространяются кадры с девятилетним Келебом из Чикаго, который получил тяжелые ожоги лица после взрыва игрушки. Об этом случае широко писали американские СМИ.
Еще страшнее закончился этот «эксперимент» для семилетней Скарлетт Селби из штата Миссури. Девочка введена в искусственную кому после того, как разогретая в микроволновке игрушка взорвалась прямо у нее на лице и груди.
«Мы вдруг услышали отчаянный крик дочери. Я в панике пытался сорвать с ее кожи и одежды кипящую липкую массу», — вспоминает отец девочки Джош Селби.
Врачам пришлось ввести ребенка в искусственную кому, опасаясь, что тяжелые ожоги лица и губ могут вызвать опасный для жизни отек и перекрыть дыхательные пути.
Необратимые шрамы
Похожие случаи недавно зафиксированы и в Великобритании. Мать десятилетней девочки из Бристоля рассказала BBC, что ее дочь получила серьезные ожоги, пытаясь повторить увиденное в соцсетях.
«Игрушка находилась в микроволновке всего 30 секунд. Силиконовый внешний слой скрывал, насколько кипящим был жидкий наполнитель внутри. Теперь дочери нельзя будет находиться на солнце как минимум два лета подряд, и врачи не дают гарантий, что шрамы когда-либо полностью исчезнут», — делится женщина.
Эксперты предупреждают
Медики и специалисты по безопасности призывают родителей обсуждать эти риски с детьми, подчеркивая, что микроволновка — не игрушка, а неправильное использование бытовой техники может привести к разрушительным последствиям.
Эксперты также предупреждают, что такие игрушки не предназначены для нагрева, а их взрыв может вызвать даже опасные для жизни травмы. Кроме того, содержащиеся в них пластик или металл при нагревании могут привести к возгоранию самой микроволновки.
В ответ на опасную тенденцию компания Schylling Toys, производящая подобные игрушки, уже разместила официальное предупреждение на своем сайте, а представители TikTok пообещали оперативно удалять весь подобный опасный контент.