Назван месяц, в котором жители Латвии меньше всего хотят уходить в отпуск
Лето традиционно было самым популярным временем для отпусков и остается привлекательным для работников даже несмотря на прохладные и дождливые периоды, а также широкие возможности отправиться за теплом в южные страны в другое время года. Но в каком месяце работники латвийских предприятий и учреждений меньше всего хотят отдыхать?
Данные, введенные пользователями в систему управления бизнесом и бухгалтерского учета Jumis, показывают, что в 2025 году меньше всего отпусков было заявлено во втором месяце года. Кроме того, отпуска в феврале были самыми короткими — в среднем 3,8 дня.
Похожая тенденция сохраняется и в этом году. Хотя холодная и снежная погода в феврале 2026 года побудила работников оформить значительно больше отпусков, чем годом ранее, и увеличить их среднюю продолжительность до 5 календарных дней — возможно, чтобы насладиться зимними развлечениями или отправиться в более теплые страны, — в феврале люди все равно отдыхали меньше, чем в другие месяцы первого квартала.
Как обычно, в прошлом году самые длинные отпуска работники брали в июне, июле и августе, однако наибольшая доля отпусков была зарегистрирована в декабре. Отдых на рубеже года в деловой среде уже стал классикой: шесть выходных в декабре плюс четыре в январе вместе с Рождеством и Новым годом позволяют получить более двух недель отдыха.
Хотя летние отпуска по-прежнему очень популярны, заметна тенденция к сокращению их продолжительности. Сейчас лишь немногие работники берут непрерывный отпуск на две, три или четыре недели. Чаще отпускные дни «дробят» на недельные периоды и распределяют по нескольким месяцам и даже сезонам.
Самые длинные отпуска приходятся на июль, однако их средняя продолжительность составляет всего 8 дней. В прохладном и дождливом июне прошлого года работники отдыхали в среднем 7,4 дня, а в августе — 7 дней. Необычно длинные отпуска были зафиксированы в апреле — 6,8 дня. Это связано с поздней Пасхой, которая в прошлом году пришлась на 20 апреля. Оформив отпуск между четырьмя пасхальными выходными и Днем труда 1 мая, можно было получить двухнедельный отдых.
«Если смотреть на статистику отпусков, ясно видно, что выбор выходных для значительной части работников уже не является эмоциональным или случайным. Очень часто это рациональный расчет — как с небольшим количеством отпускных дней получить максимально длинный период отдыха. Оформление отпуска между новогодними, пасхальными, лиговскими и государственными праздничными выходными стало очень популярной практикой. Например, в ноябре прошлого года, который с точки зрения погоды не является особенно привлекательным временем для отдыха, было подано второе по величине число заявок на отпуск. В среднем использовались только четыре отпускных дня, но этого было достаточно, чтобы в сочетании с 18 ноября получить 9 дней отдыха», — отметил руководитель компании-разработчика Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.
Из уже поданных заявок на отпуск в 2026 году следует, что наибольший интерес был к отдыху в самые первые дни после Нового года, а также в неделю школьных каникул в марте. В двух других месяцах статистика была очень похожей как по числу отпусков, так и по их продолжительности — в среднем 5 календарных дней.