Появились предположения о том, почему в Литве один за другим стали сходить с рельсов поезда
После двух железнодорожных аварий, произошедших в Литве за двое суток на прошлой неделе, глава инфраструктурной компании LTG Infra, входящей в группу Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai, LTG), заявил о нехватке финансирования для обеспечения безопасности движения.
Система старая
По словам Витиса Жалимаса, колея, соединяющая Каунас с Польшей, на станции Еся, где произошла авария, «не была доведена до конца» – на ней отсутствует система железнодорожной сигнализации.
«Если в случае с Гуджюнай, где перевернулись вагоны со щебнем, мы видим потенциально технические проблемы, связанные с вагоном, то в Есе движением управлял дежурный по станции вручную. Вручную, потому что на этой первой европейской колее нет так называемого interlocking – системы сигнализации, которая автоматически блокирует путь и направляет поезд в правильном направлении», – сказал Жалимас в интервью радио LRT.
«Приоритеты финансирования были направлены на другие сферы, и эта колея осталась наполовину задействованной», – добавил он.
По словам Жалимаса, вскоре обслуживание системы автоматического контроля подвижного состава (RAKS) прекратит и австрийская компания, поставившая ее LTG. По его утверждению, система устарела, и LTG ранее запрашивала финансирование на ее обновление.
«Система старая, но до сих пор поддерживалась, обслуживалась, просто потребность в ее модернизации существует уже много лет. Мы просили инвестиционные средства на обновление системы. Но пока не получили, обслуживали за свой счет вместе с представителем производителя. Но сейчас деталей уже не осталось», – сказал Жалимас.
Железнодорожники устали
В субботу перед полуночью в Есе сошли с рельсов локомотив и четыре грузовых вагона, следовавшие из Палямонаса в Дуйсбург, а в пятницу на станции Гуджюнай – несколько вагонов со щебнем.
Глава Федерации профсоюзов Литовских железных дорог Вилюс Лигейка пояснил, что предупреждал о вероятности подобных инцидентов, и подчеркнул, что железнодорожники работают с очень высокой нагрузкой. Кроме того, по его словам, сейчас рельсы проверяют реже, чем раньше – примерно каждые 2–3 месяца.
«Мы сократили количество людей, нагрузка на них. Я понимаю, движение у нас в последние пять лет не самое большое, но имеют место увольнение сотрудников или откладывание обслуживания», – сказал Лигейка радио LRT.
Между тем Жалимас не исключил, что инциденты могли произойти из-за человеческой ошибки: «Там, где человек, может быть все. Не хочется манипулировать, подключились правоохранительные органы, мы также проводим расследование. Нужно дождаться выводов расследований».