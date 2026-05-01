"Первым вынесли котика": в Риге пожарные спасли питомца, который едва не погиб в горящей квартире
Жители 12-этажного дома в Риге сначала пытались не обращать внимания на пожарную сирену, но тревога оказалась настоящей: в квартире на 10-м этаже загорелась оставленная на плите еда. Людей внутри не было, зато в дыму едва не погибли домашние животные — кота спасателям пришлось буквально возвращать к жизни.
Первым сигналом тревоги стала система пожарного оповещения. Однако многие жильцы, по их словам, к таким звукам уже привыкли и сначала не придали сирене значения. Некоторые даже закрыли двери в комнаты, чтобы звук был менее слышен, сообщает «Degpunktā».
Но поскольку сигнал тревоги продолжался долго, у людей появились подозрения, что в доме действительно происходит что-то серьезное. На место прибыли спасатели, однако сначала было неясно, на каком именно этаже возникла проблема. Позже из окна одной из квартир на 10-м этаже начал валить дым.
Людей в горящей квартире не было. Медиков на такие вызовы вызывают всегда — на всякий случай, и бригада Службы неотложной медицинской помощи также находилась на месте. К счастью, помощь никому из людей не понадобилась.
Из задымленной квартиры спасатели вынесли двух животных. Один из питомцев был в тяжелом состоянии. «Первым мы вынесли котика без признаков жизни. Нашему коллеге удалось его оживить, и это положительный момент. Также из квартиры выпустили собаку», — рассказал командир отделения 7-й Рижской части Государственной пожарно-спасательной служьбы Мартиньш Марцис Путниньш.
На вопрос, как удалось реанимировать кота, он ответил:
«Народными методами. Свежим воздухом, водой, легким массажем грудной клетки. Мы охладили котика — он надышался продуктами горения. К счастью, больше никто не пострадал».
Помочь были готовы и соседи: увидев, что кот чувствует себя плохо, они хотели отвезти его в ветеринарную клинику. Но через несколько минут удалось найти хозяина животного. Он обрадовался, что питомец жив, посадил его в машину и повез к врачу.
На кухне квартиры горели бытовые вещи на площади 15 квадратных метров. По предварительной информации, хозяева оставили на плите готовящуюся еду.
Спасатели напоминают: резкий звук пожарной сигнализации нельзя игнорировать. При срабатывании системы оповещения важно как можно быстрее покинуть здание, чтобы не оказаться в ловушке дыма или огня.