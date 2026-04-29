Все случилось из-за неправильно принятых родов: маме пятерых детей очень нужна помощь для лечения 9-летней Дарты
Фото: из личного архива
Мама называет Дарту «наше солнышко» и признается, что не знает людей, которые так умеют радоваться.
Все случилось из-за неправильно принятых родов: маме пятерых детей очень нужна помощь для лечения 9-летней Дарты

Эта история маленькой девочки Дарты – не только про болезнь. Она о том, что любые испытания преодолеваются любовью. И о том, что никогда нельзя терять надежду.

У Гунты и Гатиса Страздиньшей из Кокнесе – пятеро замечательных детей. Средняя дочка, 9-летняя Дарта, с рождения живет с диагнозом ДЦП - «детский церебральный паралич».  Причина тяжелого заболевания - неправильно принятые роды. Печально, что бездействие или равнодушие врачей может настолько сильно повлиять на жизнь ребенка и всей семьи в целом. ДЦП - это тяжелое нарушение развития нервной системы, которое влияет на движение, координацию, равновесие и мышечный тонус ребенка.

Для Дарты это означает ежедневную борьбу за самые обычные базовые навыки – она не может ходить, говорить и выполнять то, что для других детей является естественным.  Несмотря на это, Дарта - жизнерадостная девочка, любимица всей семьи. То, как вся семья борется за ее здоровье, можно назвать подвигом, который они делают ежедневно. Каждый новый навык Дарты и каждое маленькое улучшение – это настоящий праздник для всей семьи.

Мама называет Дарту «наше солнышко» и признается,  что не знает людей,  которые так умеют радоваться.  Дарта, несмотря на боли, всегда просыпается с улыбкой,  как будто пришла на праздник.

Сейчас Дарте очень нужна сложная нейрохирургическая операция – глубокая стимуляция мозга (DBS).  Операция может уменьшить мышечные спазмы и неконтролируемые движения (дистонию), которые сейчас являются самым большим ограничением в жизни Дарты.

К сожалению, в Латвии такие операции не проводятся. Но ее можно сделать в медицинском центре Каунаса в Литве. Консультация с нейрохирургом, доктором Вайсвиласом уже состоялась. Изучив все медицинские документы Дарты, доктор пришел к выводу, что эта операция действительно может ей помочь и позволит делать то, что сейчас невозможно из-за дистонии.

Врачи ждут Дарту уже в конце мая. Проблема в том, что стоимость операции очень высокая. Необходимо собрать 21 000 евро.

Настоящие семейные ценности

В семье Страздиньшей растут пятеро детей. Гунта по всем параметрам – идеальная мама.  Она сама из многодетной семьи – у неё 6 братьев и сестер.  Cемья для нее - главное в жизни. Гунта призналась, что с детства мечтала иметь много детей.  Первую дочку родила в 24 года. Через 2 года в семье появился сын.  Дарта была третьим ребенком. Из-за неправильно принятых родов желанный третий ребенок стал инвалидом. 

Фото: из личного архива
Дарта стала третьим ребенком в семье. Из-за неправильно принятых родов желанный она стала инвалидом.
Дарта стала третьим ребенком в семье. Из-за неправильно принятых родов желанный она стала инвалидом.

После выписки из роддома сердце у Гунты сердце было не на месте.  Она чувствовала, что с малышкой что-то не так. С первыми детьми все было по-другому.  А врачи успокаивали:  «Что вы волнуетесь,  не надо  паниковать…»  В 3 месяца показали девочку неврологу. Ничего внятного врач не сказал. Гунта настаивала на дальнейшем обследовании.

В полгода они попали в Ригу в детскую больницу «Гайльэзерс». И здесь мама пережила шок – врач перечислил все, чего девочка никогда не сможет делать:  видеть, cлышать, говорить, держать голову, cидеть, ходить. И стоит подумать над определением ребенка в спецучреждение.

«Я ехала за помощью, а получила удар.  Мой мир рассыпался на кусочки», - вспоминает Гунта.

Пережив шок, она решила не думать о плохом и верить в лучшее.  И начала борьбу за дочку – физиотерапии, остеопат,  операция на ножках… Дарта прошла реабилитационные курсы в Словакии и Польше, а также терапию стволовыми клетками. Все это вместе плюс ежедневные занятия приносит свои результаты. Девочка стала лучше общаться. Она уже может сидеть самостоятельно (с небольшой помощью), она любит играть с сестрами, ловить мяч, слушать сказки и с интересом познавать мир.

Так, шаг за шагом, они двигаются вперед. И Дарта понемножку становится сильнее физически и эмоционально. 

Руки опускать нельзя

Конечно, Гунте бывает очень тяжело – всех надо накормить, одеть, обнять, отправить в школу, cадик, помочь с уроками, обсудить их детские проблемы.  А временами -  нестерпимо больно.  Потому что, кроме обычных семейных забот, она несет груз ответственности и заботы о ребенке-инвалиде – и это происходит в режиме нон-стоп.

«Бывает, когда очень тяжело, вечером, когда всех уложу, посижу одна на кухне, поплачу, чтобы никто  не видел, потом беру себя в руки и утром улыбаюсь», – говорит Гунта.

Вместо советов и слов поддержки ей очень часто приходилось слышать: «А что вы вообще хотите?  У вас ребенок-инвалид.  Лучше не будет». И это очень горько и больно. «Если бы я их слушала, Дарта бы у нас так и осталась бы лежачей.  Руки опускать нельзя. Надо все пробовать. И тогда есть результат», - рассказывает Гунта.

Она нашла в себе силы не уйти в депрессию, не винить судьбу и не опустить руки. Через 2 года после Дарты она родила еще дочку. А потом в семье появилась пятая малышка.  Все дети, кроме Дарты, абсолютно здоровы.

Старшей дочке Аннии - 18 лет, она заканчивает Рижскую 3-ю гимназию и планирует связать жизнь с медициной - во многом именно Дарта повлияла на выбор сестры.

Брату Райво - 16 лет, он изучает IT. Для Дарты он - особенный человек: она любит быть рядом с ним, лежать у него на коленях и всегда улыбается, когда видит брата. Анния и Райво много лет занимаются народными танцами в молодежном танцевальном коллективе в Эргли. Кроме того, Анния также танцует в Риге - в коллективе Līgo.

Дочке Лоте - 7 лет, в этом году начала учёбу в 1 классе, танцует народные танцы в детском коллективе Aizkrauklēni и занимается легкой атлетикой в спортивной школе. Марте - только 5 лет, она посещает детский садик и художественную студию рисования.

В этой большой семье очень много любви. Гунта и Гатис вместе уже 20 лет. Когда-то она увидела Гатиса и влюбилась с первого взгляда. С тех пор они не расстаются. «У меня  прекрасный муж.  Он моя опора и мое счастье. Мы стараемся справляться со всеми проблемами сами. Но сейчас для нашей девочки нам нужна поддержка», -  признается Гунта.

Как помочь

Дарте нужна сложная нейрохирургическая операция - глубокая стимуляция мозга (DBS). Операция может уменьшить мышечные спазмы и неконтролируемые движения, которые сейчас являются самым большим ограничением в жизни Дарты.

Операцию взялись сделать в медицинском центре Каунаса. Дарту там ждут уже в конце мая. Стоимость операции - 41 000 евро. На данный момент уже собрана половина средств, необходимо собрать еще 21 000 евро.

«Это очень большие деньги. Но мы верим, что чудеса случаются, - написала Гунта, обратившись в «Зеленую лампу». - Мы искренне благодарны за любую помощь - это шанс облегчить не только  жизнь Дарты, но и жизнь всей нашей семьи».

Телефон помощи – 90006384 работает для Дарты до 11 мая. Стоимость звонка – 1,42 евро. Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи Дарте. С этих денег не делаются никакие отчисления.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr. 50008218201

Konta nr. LV26CBBR1123 2155 00410

Banka: BluOr Bank AS

Bankas SWIFT: CBBRLV22
Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Dārtai Strazdiņai

