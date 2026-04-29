Все случилось из-за неправильно принятых родов: маме пятерых детей очень нужна помощь для лечения 9-летней Дарты
Эта история маленькой девочки Дарты – не только про болезнь. Она о том, что любые испытания преодолеваются любовью. И о том, что никогда нельзя терять надежду.
У Гунты и Гатиса Страздиньшей из Кокнесе – пятеро замечательных детей. Средняя дочка, 9-летняя Дарта, с рождения живет с диагнозом ДЦП - «детский церебральный паралич». Причина тяжелого заболевания - неправильно принятые роды. Печально, что бездействие или равнодушие врачей может настолько сильно повлиять на жизнь ребенка и всей семьи в целом. ДЦП - это тяжелое нарушение развития нервной системы, которое влияет на движение, координацию, равновесие и мышечный тонус ребенка.
Для Дарты это означает ежедневную борьбу за самые обычные базовые навыки – она не может ходить, говорить и выполнять то, что для других детей является естественным. Несмотря на это, Дарта - жизнерадостная девочка, любимица всей семьи. То, как вся семья борется за ее здоровье, можно назвать подвигом, который они делают ежедневно. Каждый новый навык Дарты и каждое маленькое улучшение – это настоящий праздник для всей семьи.
Мама называет Дарту «наше солнышко» и признается, что не знает людей, которые так умеют радоваться. Дарта, несмотря на боли, всегда просыпается с улыбкой, как будто пришла на праздник.
Сейчас Дарте очень нужна сложная нейрохирургическая операция – глубокая стимуляция мозга (DBS). Операция может уменьшить мышечные спазмы и неконтролируемые движения (дистонию), которые сейчас являются самым большим ограничением в жизни Дарты.
К сожалению, в Латвии такие операции не проводятся. Но ее можно сделать в медицинском центре Каунаса в Литве. Консультация с нейрохирургом, доктором Вайсвиласом уже состоялась. Изучив все медицинские документы Дарты, доктор пришел к выводу, что эта операция действительно может ей помочь и позволит делать то, что сейчас невозможно из-за дистонии.
Врачи ждут Дарту уже в конце мая. Проблема в том, что стоимость операции очень высокая. Необходимо собрать 21 000 евро.
Настоящие семейные ценности
В семье Страздиньшей растут пятеро детей. Гунта по всем параметрам – идеальная мама. Она сама из многодетной семьи – у неё 6 братьев и сестер. Cемья для нее - главное в жизни. Гунта призналась, что с детства мечтала иметь много детей. Первую дочку родила в 24 года. Через 2 года в семье появился сын. Дарта была третьим ребенком. Из-за неправильно принятых родов желанный третий ребенок стал инвалидом.
После выписки из роддома сердце у Гунты сердце было не на месте. Она чувствовала, что с малышкой что-то не так. С первыми детьми все было по-другому. А врачи успокаивали: «Что вы волнуетесь, не надо паниковать…» В 3 месяца показали девочку неврологу. Ничего внятного врач не сказал. Гунта настаивала на дальнейшем обследовании.
В полгода они попали в Ригу в детскую больницу «Гайльэзерс». И здесь мама пережила шок – врач перечислил все, чего девочка никогда не сможет делать: видеть, cлышать, говорить, держать голову, cидеть, ходить. И стоит подумать над определением ребенка в спецучреждение.
«Я ехала за помощью, а получила удар. Мой мир рассыпался на кусочки», - вспоминает Гунта.
Пережив шок, она решила не думать о плохом и верить в лучшее. И начала борьбу за дочку – физиотерапии, остеопат, операция на ножках… Дарта прошла реабилитационные курсы в Словакии и Польше, а также терапию стволовыми клетками. Все это вместе плюс ежедневные занятия приносит свои результаты. Девочка стала лучше общаться. Она уже может сидеть самостоятельно (с небольшой помощью), она любит играть с сестрами, ловить мяч, слушать сказки и с интересом познавать мир.
Так, шаг за шагом, они двигаются вперед. И Дарта понемножку становится сильнее физически и эмоционально.
Руки опускать нельзя
Конечно, Гунте бывает очень тяжело – всех надо накормить, одеть, обнять, отправить в школу, cадик, помочь с уроками, обсудить их детские проблемы. А временами - нестерпимо больно. Потому что, кроме обычных семейных забот, она несет груз ответственности и заботы о ребенке-инвалиде – и это происходит в режиме нон-стоп.
«Бывает, когда очень тяжело, вечером, когда всех уложу, посижу одна на кухне, поплачу, чтобы никто не видел, потом беру себя в руки и утром улыбаюсь», – говорит Гунта.
Вместо советов и слов поддержки ей очень часто приходилось слышать: «А что вы вообще хотите? У вас ребенок-инвалид. Лучше не будет». И это очень горько и больно. «Если бы я их слушала, Дарта бы у нас так и осталась бы лежачей. Руки опускать нельзя. Надо все пробовать. И тогда есть результат», - рассказывает Гунта.
Она нашла в себе силы не уйти в депрессию, не винить судьбу и не опустить руки. Через 2 года после Дарты она родила еще дочку. А потом в семье появилась пятая малышка. Все дети, кроме Дарты, абсолютно здоровы.
Старшей дочке Аннии - 18 лет, она заканчивает Рижскую 3-ю гимназию и планирует связать жизнь с медициной - во многом именно Дарта повлияла на выбор сестры.
Брату Райво - 16 лет, он изучает IT. Для Дарты он - особенный человек: она любит быть рядом с ним, лежать у него на коленях и всегда улыбается, когда видит брата. Анния и Райво много лет занимаются народными танцами в молодежном танцевальном коллективе в Эргли. Кроме того, Анния также танцует в Риге - в коллективе Līgo.
Дочке Лоте - 7 лет, в этом году начала учёбу в 1 классе, танцует народные танцы в детском коллективе Aizkrauklēni и занимается легкой атлетикой в спортивной школе. Марте - только 5 лет, она посещает детский садик и художественную студию рисования.
В этой большой семье очень много любви. Гунта и Гатис вместе уже 20 лет. Когда-то она увидела Гатиса и влюбилась с первого взгляда. С тех пор они не расстаются. «У меня прекрасный муж. Он моя опора и мое счастье. Мы стараемся справляться со всеми проблемами сами. Но сейчас для нашей девочки нам нужна поддержка», - признается Гунта.
Как помочь
Дарте нужна сложная нейрохирургическая операция - глубокая стимуляция мозга (DBS). Операция может уменьшить мышечные спазмы и неконтролируемые движения, которые сейчас являются самым большим ограничением в жизни Дарты.
Операцию взялись сделать в медицинском центре Каунаса. Дарту там ждут уже в конце мая. Стоимость операции - 41 000 евро. На данный момент уже собрана половина средств, необходимо собрать еще 21 000 евро.
«Это очень большие деньги. Но мы верим, что чудеса случаются, - написала Гунта, обратившись в «Зеленую лампу». - Мы искренне благодарны за любую помощь - это шанс облегчить не только жизнь Дарты, но и жизнь всей нашей семьи».
Телефон помощи – 90006384 работает для Дарты до 11 мая. Стоимость звонка – 1,42 евро. Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи Дарте. С этих денег не делаются никакие отчисления.
Labdarības fonds BeOpen
Reģ.Nr. 50008218201
Konta nr. LV26CBBR1123 2155 00410
Banka: BluOr Bank AS
Bankas SWIFT: CBBRLV22
Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Dārtai Strazdiņai