В Тарту 4 мая пройдет серия мероприятий, посвященных восстановлению независимости Латвии
Серия мероприятий пройдет при финансовой поддержке города Тарту.
LETA / BNS

Тартуское латышское общество приглашает всех желающих принять участие в серии мероприятий, посвященных Дню восстановления независимости Латвии.

Мероприятия пройдут 4 мая в Тарту и предложат образовательную и музыкальную программу, рассчитанную на самую разную аудиторию.

В 15:00 в музее Тартуского университета состоится экскурсия на эстонском языке на тему «Роль Тартуского университета в достижении независимости Латвии». 

В 16:00 в белом зале музея состоится концерт «Путь к восстановлению независимости Латвии», на котором выступят три великолепных танцевальных коллектива из Видземе и Курземе. 

В 20:00 в завершение дня всех желающих ждут в баре ULA, где состоится сольный барабанный концерт барабанщика и композитора Ринальдса Максимовса, а также презентация его нового альбома «Rincore». 

