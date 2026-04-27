Внутри Дома Черноголовых
Дом Черноголовых — одна из основных достопримечательностей Риги, расположенная в историческом центре города на Ратушной площади.
Дом Черноголовых 4 мая можно будет посетить за полцены
Дом Черноголовых приглашает жителей воспользоваться специальным предложением к государственному празднику и 4 мая, в День восстановления независимости Латвийской Республики, посетить одно из самых роскошных зданий Риги с особой скидкой.
«Продолжая наши традиции, в государственные праздники мы дарим жителям Латвии возможность посетить Дом Черноголовых за полцены. Для нас важно, чтобы дом был доступен как можно более широкому кругу посетителей и чтобы в праздничный день каждый мог не только отмечать праздник, но и укреплять свою принадлежность к Латвии, лично знакомясь с нашим культурным и историческим наследием. Особенно приглашаем семьи с детьми воспользоваться этой возможностью и вместе провести познавательное время, передавая следующим поколениям понимание наших ценностей. Дом Черноголовых — важная часть культурного наследия Латвии и один из символов Риги, воплощающий непрерывность нашей истории и национальную идентичность», — говорит руководитель Дома Черноголовых Линда Лукина-Калда.
При предъявлении действительного документа, удостоверяющего личность гражданина Латвии, 4 мая Дом Черноголовых можно будет посетить со скидкой 50%. В праздничный день дом будет открыт для посетителей с 10:00 до 17:00.
Входные билеты со скидкой можно будет приобрести в кассе Дома Черноголовых перед посещением. Скидка не распространяется на дополнительные услуги и напитки.
Дом Черноголовых был построен в 1334 году как часть ансамбля Ратушной площади Риги. Он находится в самом сердце Старой Риги и считается одной из визитных карточек города, а также одной из самых значимых площадок для торжественных мероприятий.
На протяжении веков Дом Черноголовых служил главным представительским зданием города для приема высоких гостей.