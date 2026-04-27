Дом Черноголовых 4 мая можно будет посетить за полцены

«Продолжая наши традиции, в государственные праздники мы дарим жителям Латвии возможность посетить Дом Черноголовых за полцены. Для нас важно, чтобы дом был доступен как можно более широкому кругу посетителей и чтобы в праздничный день каждый мог не только отмечать праздник, но и укреплять свою принадлежность к Латвии, лично знакомясь с нашим культурным и историческим наследием. Особенно приглашаем семьи с детьми воспользоваться этой возможностью и вместе провести познавательное время, передавая следующим поколениям понимание наших ценностей. Дом Черноголовых — важная часть культурного наследия Латвии и один из символов Риги, воплощающий непрерывность нашей истории и национальную идентичность», — говорит руководитель Дома Черноголовых Линда Лукина-Калда.