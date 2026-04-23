В Риге взлетели выплаты малообеспеченным: расходы выросли почти на 60%
В первом квартале этого года по сравнению с четвертым кварталом 2025 года число получателей жилищного пособия в Риге выросло на 21 %, а объем использованного финансирования — на 59 %. Об этом сообщили в Рижской думе.
Чтобы компенсировать домохозяйствам с более низкими доходами рост расходов из-за затянувшихся холодов в начале года, временно, до 30 апреля, были установлены повышенные коэффициенты для расчета жилищного пособия.
Планируется, что в этом году на жилищное пособие будет израсходовано 19 994 970 евро. За первые три месяца года на эти выплаты потрачено 5 697 597 евро, или 28 % от годового плана.
В самоуправлении отмечают, что невозможно точно определить, насколько именно увеличилось число получателей пособия из-за введения повышенных коэффициентов.
В январе этого года на жилищные пособия было израсходовано 1 556 191 евро, их получили 9613 человек. Средний размер пособия составил 161,88 евро.
В феврале выплачено 1 818 000 евро, пособия получили 9908 человек. Средний размер одного пособия составил 183,49 евро.
В марте на пособия израсходовано 2 323 406 евро, их получили 10 456 человек. Средний размер одного пособия составил 222,21 евро.
По состоянию на 17 апреля на жилищные пособия было назначено 1 329 757 евро, а выплачено — 1 331 292 евро. Пособие получили 8396 человек, средний размер составил 159 евро.
Всего в этом году в Рижскую социальную службу поступило 15 364 заявления на назначение или перерасчет жилищного пособия за предыдущие три месяца.
28 февраля этого года вступили в силу поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, которые установили, что с 1 января по 30 апреля при расчете жилищного пособия к порогу гарантированного минимального дохода применяется повышенный коэффициент.
Эти изменения не предусматривали упрощения условий получения пособия, но определяли большую сумму, которая должна оставаться в распоряжении человека после оплаты жилья.