В Риге решили навести порядок с рекламой на фасадах, витринах и цифровых экранах
Чтобы в Риге стало меньше визуального хаоса, а размещать рекламу было проще, Рижская дума утвердила изменения в правилах размещения рекламы, рекламных объектов и других информационных материалов в городской среде.
Как пояснил председатель Комитета городского развития Рижской думы Эдгар Бергхолц, цель этих изменений — снизить бюрократическую нагрузку, сделать правила понятнее для предпринимателей и одновременно улучшить внешний вид города. По его словам, после обсуждений с бизнесом и девелоперами было решено ввести более ясный порядок, чтобы компаниям было легче планировать свою деятельность, а в Риге стало меньше визуального шума.
Новые правила упрощают размещение рекламы на различных устройствах у фасадов торговых центров — например, на кофейных автоматах, пакоматах и подобных объектах. Проще станет и размещение объемных букв и логотипов на фасадах зданий. Кроме того, в дальнейшем разрешение на уличную торговлю, выданное самоуправлением, одновременно будет считаться и разрешением на размещение рекламы — но только в том случае, если реклама на палатках, зонтах, оборудовании, стойках с меню и стендах будет оформлена по утвержденным муниципалитетом образцам.
При этом так называемые пляжные флаги больше нельзя будет использовать как рекламные вывески. Их разрешат размещать только у причалов водного транспорта и в местах проведения публичных мероприятий. Эти ограничения не будут распространяться на рекламные объекты в городской среде, включая предвыборную агитацию.
Изменения коснутся и пустующих помещений. Чтобы витрины не выглядели неаккуратно, рекламу о продаже или аренде помещений и зданий, размещенную на стеклянных частях окон, витрин и дверей, теперь нужно будет оформлять по типовым образцам, разработанным самоуправлением. Это должно помочь избежать появления больших непрозрачных заклеенных участков.
Также в дальнейшем при оценке новых мест для размещения рекламы на муниципальной земле будут учитывать, сколько таких объектов уже находится на конкретном участке улицы. Это нужно для того, чтобы в пределах одного квартала не возникала чрезмерная концентрация рекламы, которая может заметно портить визуальный облик района.
Отдельное внимание уделено цифровым экранам. Чтобы уменьшить их негативное влияние на самочувствие жителей и повысить безопасность дорожного движения, для всех цифровых экранов установят максимально допустимый уровень яркости. До сих пор такие ограничения действовали только для отдельно стоящих рекламных экранов вдоль дорог, но теперь они будут распространяться и на экраны, размещенные на зданиях в общественных местах или направленные в их сторону.