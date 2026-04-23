В Риге решили навести порядок с рекламой на фасадах, витринах и цифровых экранах

Новые правила упрощают размещение рекламы на различных устройствах у фасадов торговых центров — например, на кофейных автоматах, пакоматах и подобных объектах. Проще станет и размещение объемных букв и логотипов на фасадах зданий. Кроме того, в дальнейшем разрешение на уличную торговлю, выданное самоуправлением, одновременно будет считаться и разрешением на размещение рекламы — но только в том случае, если реклама на палатках, зонтах, оборудовании, стойках с меню и стендах будет оформлена по утвержденным муниципалитетом образцам.