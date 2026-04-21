ФОТО: в Риге открылся новый центр, где социальную помощь теперь можно получить и без записи

Для посетителей доступны компьютеры общего пользования, чтобы вместе с консультантом подать электронные декларации, тогда как раньше людям приходилось уметь делать это самостоятельно. Теперь клиент может записаться на удобное для себя время или обратиться в центр без записи и все равно будет принят. Если требуется дополнительная консультация по вопросам услуг или помощи, ее могут предоставить в тот же день, что позволяет сэкономить время посетителя. Нехватка сотрудников также не мешает обслуживанию, поскольку есть возможность оперативно обеспечить предоставление услуги. Это помогает выровнять нагрузку между сотрудниками социальной службы и снизить рост нагрузки на одного работника в случаях наличия вакансий.