ФОТО: в Риге открылся новый центр, где социальную помощь теперь можно получить и без записи
Во вторник, 21 апреля, на улице Балдонес, 2 открылся Центр социальной помощи и социальных услуг района Пардаугава. Сейчас это самый современный центр такого типа в Риге, где в одном месте доступны как специалисты по социальной помощи, так и специалисты по социальным услугам, что существенно облегчает жителям решение повседневных вопросов.
Жители уже успели оценить одно важное новшество — возможность получить консультацию и без предварительной записи, чего раньше не было. С 31 марта по 17 апреля центр обслужил 1955 человек, причем почти половина клиентов — 751 человек — пришли без записи.
«Пусть центр социальных услуг находится немного дальше от дома, если это означает, что человеку больше не нужно ходить из одного учреждения в другое и услугу можно получить гораздо быстрее. В этом центре специалисты собраны в одном месте, что значительно облегчает жизнь рижан, а в Риге достаточно развит общественный транспорт и система мобильности, чтобы такое решение было удобным для использования», — заявил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.
«Подход к предоставлению услуг должен меняться — он должен быть современным, эффективным и удобным для человека. В этом центре это обеспечено: специалисты доступны сразу, услуги поддерживаются в цифровом формате. Это шаг к более современному социальному обеспечению, соответствующему сегодняшнему ритму жизни», — подчеркнула председатель Комитета по социальным вопросам Рижской думы Инесе Андерсоне.
«Это долгожданное новое начало для системы социальной поддержки — подход, который не стигматизирует человека и нужен не только отдельным группам, а каждому. Мы движемся к современной, открытой и дружелюбной к человеку системе оказания услуг, где помощь доступна просто, понятно и без лишних барьеров», — отметила директор Департамента благосостояния Ирена Кондрате.
За это время специалисты по социальной помощи оказали поддержку 603 людям по предварительной записи, а 57 человек с функциональными нарушениями получили индивидуальные консультации по вопросам социальной помощи. Востребованными оказались и консультации по различным направлениям: по вопросам социальной помощи было проведено 223 консультации, а по вопросам социальных услуг — 312. Жители также воспользовались возможностью получить помощь эрготерапевта — за этот период состоялось 9 таких консультаций.
Этот центр стал первым шагом в более широком процессе модернизации и реструктуризации Рижской социальной службы, цель которого — сделать получение услуг более удобным, быстрым и доступным по всему городу. После трех недель работы по обновленной системе обслуживания клиентов среднее время ожидания услуги составило 13 минут, а среднее время обслуживания — 17 минут. Руководитель Рижской социальной службы Андрис Изинкевичс подчеркнул, что сейчас сотрудники могут обслуживать даже вдвое больше посетителей, чем раньше.
Для посетителей доступны компьютеры общего пользования, чтобы вместе с консультантом подать электронные декларации, тогда как раньше людям приходилось уметь делать это самостоятельно. Теперь клиент может записаться на удобное для себя время или обратиться в центр без записи и все равно будет принят. Если требуется дополнительная консультация по вопросам услуг или помощи, ее могут предоставить в тот же день, что позволяет сэкономить время посетителя. Нехватка сотрудников также не мешает обслуживанию, поскольку есть возможность оперативно обеспечить предоставление услуги. Это помогает выровнять нагрузку между сотрудниками социальной службы и снизить рост нагрузки на одного работника в случаях наличия вакансий.