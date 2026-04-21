Ригу скоро снова ждут большие пробки: где и когда пройдет открытие мотосезона
Тысячи байкеров, концерт и перекрытые улицы: Рига готовится к масштабному открытию мотосезона 25 апреля. Водителям и пассажирам стоит заранее планировать маршруты — центр города частично изменит движение.
Традиционное открытие мотосезона в Риге в этом году пройдет в другом месте — у торгового центра Akropole Rīga. Ранее мотосезон в Риге традиционно открывали у торгового центра Mols, однако теперь он закрыт на реконструкцию.
Согласно информации на сайте торгового центра Akropole Rīga, мероприятие по открытию сезона 25 апреля начнется в 10:00, когда мотоциклисты со всей Латвии соберутся на парковке торгового центра.
В помещениях центра можно будет посетить выставку мотоциклов, а в 13:00 — концерт группы Dzelzs Vilks.
Параллельно с праздником открытия сезона будет представлен проект «Легенды латвийских мотоклубов», в котором задокументирована история мотокультуры Латвии, её личности и клубы, а также созданы уникальные маршруты путешествий и фотоматериалы.
В 14:00 начнётся традиционный заезд открытия сезона по Риге.
Открытие мотосезона в этом году организует Латвийская ассоциация мотоклубов в сотрудничестве с торгово-развлекательным центром Akropole Rīga.
Как сообщили в компании Rīgas satiksme, во время мотопробега будут изменения в движении общественного транспорта. С 14:00 до примерно 15:00 будут изменения в отдельных маршрутах общественного транспорта.
Маршрут мотопробега пройдёт от торгового центра Akropole Rīga по улице Латгалес, Южному мосту, улице Зиепниеккална, улице Мукусалас, улице Кугю, улице Триядибас, Ранькя дамбис и улице Даугавгривас до аэродрома Спилве.
Во время мероприятия временно изменятся маршруты автобусов №10, 23 и 26, а также троллейбусов №4, 19 и 27 — они будут направлены по объездным путям. На отдельных участках будут закрыты остановки, а обслуживание пассажиров будет обеспечено на ближайших возможных остановках.
Во время мотопробега возможны кратковременные задержки движения других трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутов в районах улицы Латгалес, Южного моста и улицы Даугавгривас, поскольку Государственная полиция будет временно перекрывать движение транспорта на отдельных участках.