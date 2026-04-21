Дезинформация становится опасным инструментом против предпринимателей

К сожалению, да — причём не только для нашей компании. В последнее время есть несколько громких примеров, таких как Straupes Piens и теперь также Alūksnes putnu ferma. Если раньше давление на предпринимателей чаще было физическим или напрямую финансовым, то сейчас оно стало гораздо более изощрённым. Сегодня на компанию можно повлиять или даже «потопить» её с помощью репутационных атак и целенаправленных кампаний дезинформации. Это означает, что предпринимателю уже недостаточно иметь хороший продукт и эффективное управление. Нужно также думать о защите своей репутации в информационном пространстве, где отсутствует сильное государственное регулирование, а значит, это свободная среда для мошенников и недобросовестных людей.