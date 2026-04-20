В Риге почтут память жертв самой трагической техногенной катастрофы в истории СССР
24 апреля 2026 года в 11.00 на территории Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня состоится мероприятие у памятной плиты жертвам Чернобыльской трагедии.
В мероприятии примут участие президент Латвии Эдгар Ринкевич, министр здравоохранения Хосам Абу Мери, представители посольства Украины в Латвии, Сейма и Рижской думы, руководство больницы, представители общества «Союз “Чернобыль” Латвии», а также ликвидаторы и пострадавшие.
26 апреля этого года исполнится 40 лет со дня самой тяжелой техногенной ядерной катастрофы в истории — аварии на Чернобыльской атомной электростанции на Украине, когда в 1986 году в результате неудачного эксперимента взорвался четвертый реактор. Пытаясь ликвидировать последствия аварии и скрыть реальные масштабы произошедшего, на место катастрофы были направлены тысячи недостаточно защищенных спасателей, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Из стран Балтии в ликвидации последствий участвовали около 20 000 человек, в том числе примерно 6000 из Латвии.
Воздействие радиации серьезно повлияло на здоровье этих людей, значительно ухудшив качество их жизни и сократив ее продолжительность. Больница Страдиня является одним из главных медицинских учреждений Латвии, которое, опираясь на современные возможности медицины, оказывает как стационарную, так и амбулаторную помощь ликвидаторам и пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. Развивая специализированный подход к диагностике, лечению и долгосрочному наблюдению нарушений здоровья, вызванных воздействием радиации, в больнице накоплен значительный клинический опыт, основанный на междисциплинарном сотрудничестве и регулярном мониторинге состояния пациентов. Одновременно эта работа способствовала более глубокому пониманию влияния радиации на здоровье человека и подчеркивает необходимость предотвращения подобных катастроф в будущем.
8 мая 2002 года на территории больницы была открыта памятная плита, посвященная жертвам Чернобыльской трагедии. Каждый год в апреле у памятного места собираются как непосредственные свидетели событий, так и все, кто хочет почтить их память, чтобы вспомнить пострадавших, поделиться воспоминаниями и напомнить обществу о необходимости не допустить повторения подобных катастроф.