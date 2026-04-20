Актер и его жена погибли, зарезав друг друга: жуткое двойное преступление произошло в России

Криминалист добавил, что такая ситуация вполне возможна, поскольку смертельно раненый человек в состоянии агонии может двигаться и убить другого. «Смертельно раненый человек может ударить другого ножом — это состояние агонии. Возможно, было алкогольное опьянение, а алкоголь притупляет болевой порог. В таком случае человек какое-то время еще живет и может ответить своему убийце. Похожий эффект есть и у запрещенных веществ — они тоже притупляют болевой порог и влияют на время наступления смерти. Это означает, что человек со смертельным ранением не умирает сразу, а какое-то время еще живет. В ситуации в Мытищах женщина, возможно, даже сразу не почувствовала удара. Она сразу схватила нож и ударила, куда смогла. Не думаю, что она била целенаправленно, а туда, куда могла. По роковому стечению обстоятельств удар пришелся в жизненно важный орган — шею», — пояснил эксперт.