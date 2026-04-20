Актер и его жена погибли, зарезав друг друга: жуткое двойное преступление произошло в России
В ночь на воскресенье страшной смертью погибли актер российского театра ФЭСТ Владислав Бенграф и его жена Евгения, которые убили друг друга. Эксперты называют случившееся крайне редким и пугающим случаем.
Трагедия произошла в Мытищах Московской области во время семейной ссоры, когда оба схватились за ножи, и 28-летний актер ножом несколько раз ударил 23-летнюю жену в шею и грудь, а жена успела ударить его в шею. Когда спасатели открыли дверь, медики уже не смогли помочь — оба умерли на месте происшествия.
Оба супруги работали в театре ФЭСТ: Владислав был актером, а Евгения руководила гримерной. Первоначальная информация указывает, что причиной рокового конфликта могло стать желание женщины развестись. В местных СМИ сообщается, что инициатором частых конфликтов обычно был муж, в результате ссор они неоднократно расходились.
В последнее время их отношения были напряженными, сообщал Telegram-канал Shot. За два дня до трагедии Евгения выгнала мужа из квартиры, и он жил у тещи. Пара часто ссорилась, Евгения рассматривала развод, но Владислав каждый раз просил прощения. В день трагедии Евгения отправилась на праздник к подруге, а муж поехал в театр обсуждать новую роль. После этого он встретился с друзьями и позже поехал к жене в Мытищи, где вспыхнула новая ссора, после которой оба схватились за ножи.
Комментируя эту трагедию порталу aif.ru, криминалист Михаил Игнатов признал, что это редкий случай. «Это действительно редкий, чрезвычайный случай. Обычно при бытовых разборках мы видим одну жертву — один человек убивает другого. Бывает, что убийца, осознав содеянное, совершает самоубийство. Но когда оба убивают друг друга — это крайне редкое явление», — сказал он.
Криминалист добавил, что такая ситуация вполне возможна, поскольку смертельно раненый человек в состоянии агонии может двигаться и убить другого. «Смертельно раненый человек может ударить другого ножом — это состояние агонии. Возможно, было алкогольное опьянение, а алкоголь притупляет болевой порог. В таком случае человек какое-то время еще живет и может ответить своему убийце. Похожий эффект есть и у запрещенных веществ — они тоже притупляют болевой порог и влияют на время наступления смерти. Это означает, что человек со смертельным ранением не умирает сразу, а какое-то время еще живет. В ситуации в Мытищах женщина, возможно, даже сразу не почувствовала удара. Она сразу схватила нож и ударила, куда смогла. Не думаю, что она била целенаправленно, а туда, куда могла. По роковому стечению обстоятельств удар пришелся в жизненно важный орган — шею», — пояснил эксперт.
В свою очередь соседка погибших рассказала REN TV, что происходило в квартире до прибытия полиции. Она рассказала, что ночью из квартиры доносились громкие крики, звуки падений и удары в дверь. Позже соседи вызвали полицию. Дверь удалось открыть примерно через 40 минут. «Леденящий кровь крик. Не так, как люди кричат друг на друга, а когда человек боится… Я проснулась от грохота, шагов и крика», — рассказала женщина. Она добавила, что особенно отчетливо слышала полный ужаса женский крик.