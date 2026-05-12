ВИДЕО: в Саулкрасты замечено животное, нетипичное для наших широт
Жители Саулкрастского края заметили в лесу между Мурьяни и Адажским полигоном гуляющего павлина. Владелец птицы до сих пор неизвестен, а местные уже шутят про "новую латвийскую фауну".
Самоуправление Саулкрастского края сообщает, что в районе Сея, в лесу между Мурьяни и Адажским полигоном, сегодня был замечен павлин. «Самоуправление связалось с известными в крае хозяйствами и мини-зоопарками, которым могла бы принадлежать птица, однако владельца пока установить не удалось», — сообщается на странице самоуправления в Facebook.
«Известно, что павлин уже несколько дней перемещается по окрестным лесам. Поскольку эти птицы способны довольно быстро передвигаться и преодолевать значительные расстояния, призываем обратить внимание на это сообщение и жителей соседних краев — возможно, птица сбежала из частного хозяйства или зоопарка».
Жители в социальных сетях уже поделились своими мыслями по поводу необычного наблюдения. «Медведи, кенгуру, дикобраз, павлин… нормальная латвийская природа», — иронизирует Харийс. Ингрида написала, что увиденное напоминает ей английские парки. А Гиртс переживает, что от павлина скоро останутся только перья: «Для какой-нибудь лисы это будет вкусный ужин!»
В свою очередь общество Zaļā Nora заявило, что готово приютить и позаботиться о павлине, и призвало тех, кому удастся поймать птицу, звонить по телефону 26 348 037.