Ехал с поминок друга - и сам не вернулся домой: трагедия под Елгавой потрясла местных
Водители в волости Цену недалеко от Елгавы стали свидетелями того, как мотоцикл марки Kawasaki буквально слетел с дороги и попал в аварию. К сожалению, удар оказался смертельным для его водителя.
Цветы, свечи и обломки разбившегося транспортного средства теперь служат местом памяти Эдуарда, который вечером 9 мая погиб на этом месте. Мужчина ехал на мотоцикле со стороны Тетеле, не смог справиться с поворотом, потерял контроль над транспортным средством и разбился, съехав в кювет. Произошедшее сильно потрясло жителей окрестностей, сообщает «Degpunktā».
«Я видела только скорую помощь и полицию. Это был наш знакомый», — рассказала женщина, живущая рядом с местом аварии.
Знакомая погибшего Дарья рассказала, что мужчина был известен в округе. «Он был знакомым, ремонтировал машины. Оказалось, он был соседом моей бабушки. Хороший человек был, никаких скандалов не устраивал, никому не мешал, никаких конфликтов ни с кем у него не было», — сказала она.
По словам Дарьи, 47-летний мужчина в тот вечер возвращался домой с вечера памяти умершего друга.
«В субботу были похороны другого мужчины из наших окрестностей. Они прошли утром, а вечером его поминали. Многие из нашего района были там вместе с ним, но никто его не остановил, видимо, даже не пытались — не знаю. Он сел и уехал», — рассказала Дарья.
Известно, что другие транспортные средства на движение мотоциклиста по дороге не влияли. Контроль над мотоциклом Эдуард потерял сам. В каком состоянии он находился в момент аварии, полиция установит в ходе экспертизы.