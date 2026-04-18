Почти 1000 работодателей ищут сотрудников среди школьников: где записаться на летнюю работу?

Работодатель, который при поддержке ГАЗ трудоустроит школьника, получит дотацию на его месячную заработную плату в размере 50% от установленной в стране минимальной месячной зарплаты. Если работодатель трудоустроит школьника с инвалидностью, дотация составит размер установленной минимальной месячной зарплаты. ГАЗ оплатит медицинский осмотр школьника, если это предусмотрено нормативными актами об обязательных медицинских осмотрах, а также застрахует школьника от несчастных случаев на рабочем месте. Также ГАЗ предоставит дотацию на оплату труда руководителя работы школьника. В свою очередь работодатель должен обеспечить софинансирование заработной платы школьника, уплату налогов и компенсацию за неиспользованный отпуск.