Почти 1000 работодателей ищут сотрудников среди школьников: где записаться на летнюю работу?
Рекордный интерес работодателей: почти тысяча заявок на летнюю работу для школьников. Тысячи вакансий, от подсобных рабочих до программистов — конкуренция будет высокой, а старт регистрации уже совсем скоро.
Активность работодателей при подаче заявок на летние рабочие места для школьников во всех регионах страны была очень высокой — получено 939 заявок от работодателей, сообщили в Государственном агентстве занятости (ГАЗ). С 23 февраля по 15 марта работодатели могли подавать в ГАЗ заявки на реализацию мероприятия по занятости школьников этим летом. В связи с большим откликом работодателей объявление второго этапа подачи заявок не требуется, отмечает агентство.
Процесс оценки предложенных работодателями рабочих мест для школьников еще продолжается. Большинство уже утвержденных рабочих мест находятся в сферах торговли, обслуживания клиентов, общественного питания и образования.
Наиболее часто предлагаемые профессии — подсобный рабочий, помощник продавца, помощник учителя, официант, работник по благоустройству, продавец розничной торговли, кухонный работник, помощник повара, сезонный работник и сотрудник бистро. Школьникам также предлагаются рабочие места на таких должностях, как ассистент руководителя проекта, программист, администратор компьютерных систем, помощник юриста и специалист по логистике, отмечает агентство.
Список утвержденных свободных рабочих мест для школьников («Vakanto darba vietu saraksts») опубликован и доступен школьникам в разделе сайта ГАЗ «Работа во время летних каникул». Список регулярно обновляется и актуализируется.
ГАЗ информирует, что электронная регистрация школьников для участия в мероприятии летней занятости начнется 6 мая и продлится до 15 августа.
ГАЗ рекомендует школьникам следить за списком вакансий, выбирать подходящую работу и подавать заявки, отправляя работодателю свое CV и мотивационное письмо или звоня по указанному номеру телефона. Если школьнику требуется поддержка, агентство рекомендует записаться на карьерную консультацию.
Мероприятие по летней занятости школьников ГАЗ совместно с работодателями будет реализовано с 1 июня по 31 августа.
Работодатель, который при поддержке ГАЗ трудоустроит школьника, получит дотацию на его месячную заработную плату в размере 50% от установленной в стране минимальной месячной зарплаты. Если работодатель трудоустроит школьника с инвалидностью, дотация составит размер установленной минимальной месячной зарплаты. ГАЗ оплатит медицинский осмотр школьника, если это предусмотрено нормативными актами об обязательных медицинских осмотрах, а также застрахует школьника от несчастных случаев на рабочем месте. Также ГАЗ предоставит дотацию на оплату труда руководителя работы школьника. В свою очередь работодатель должен обеспечить софинансирование заработной платы школьника, уплату налогов и компенсацию за неиспользованный отпуск.
Месячная заработная плата школьника за полный отработанный рабочий месяц должна составлять не менее установленной в стране минимальной зарплаты — 780 евро до уплаты налогов.
В мероприятии летней занятости участвуют школьники в возрасте от 15 до 20 лет, получающие образование в общеобразовательных, специальных или профессиональных учебных заведениях. Школьник может быть трудоустроен на срок от одного до двух месяцев. ГАЗ напоминает, что школьников нельзя привлекать к работам с повышенным риском для их безопасности, здоровья, нравственности и развития.
Как сообщалось, летом 2025 года в мероприятии участвовали 830 работодателей, предложив школьникам 7173 рабочих места по 254 профессиям. В прошлом году в мероприятии приняли участие 11 127 молодых людей.