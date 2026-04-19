Жителям Лиепаи покажут, какой ущерб нанесли городу оккупационные режимы
В четверг, 23 апреля, в 17.00 в Лиепайском музее оккупации на улице К. Укстиня, 7/9, откроется выставка «Первые разрушения Второй мировой войны в Лиепае. 22–29 июня 1941 года», рассказывающая о столкновении двух тоталитарных режимов на территории Латвии во время Второй мировой войны (1939–1945).
В этом году исполняется 85 лет со дня вторжения нацистской Германии на оккупированную Советским Союзом территорию Латвии. Война достигла Лиепаи 22 июня 1941 года в 4 часа утра и продолжалась семь дней — до 29 июня. В это время в городе происходили интенсивные боевые действия, в результате которых были уничтожены и повреждены многие исторические здания.
В докладе директора Лиепайского музея Яниса Судмалиса, подготовленном в конце 1941 года для Совета по памятникам о военных разрушениях города Лиепаи в период с 22 по 29 июня 1941 года, говорится: «Насколько удалось выяснить, во время боев Лиепаю поразили всего 200 снарядов: из них 85 авиационных бомб, среди них 12 больших воздушных торпед.
По собранным управой Лиепаи данным, в городе полностью разрушены и сгорели (не считая меньших объектов) 117 зданий. Частично повреждено около 450 зданий. Свои квартиры вместе со всем имуществом потеряли 958 семей. Убытки от уничтоженной недвижимости приблизительно оценены в 5,5 миллиона рейхсмарок».
Во время боевых действий от взрывов снарядов в местах проживания и убежищах погибли 160 человек, ранены 30. Полностью точные сведения о числе убитых и раненых получить было невозможно.
Выставка предлагает возможность увидеть городской пейзаж Лиепаи после первой недели боевых действий. На ней представлены тщательно отобранные фотографии, документы и предметы из фондов Лиепайского музея, частной коллекции коллекционера Ивара Купья и Учебного центра Военно-морских сил, что дает посетителям эксклюзивную возможность познакомиться с ходом тех страшных событий.
Можно будет увидеть предметы, сохранившиеся после бомбардировки, например гильзу снаряда, столовые приборы и часы из здания городской управы Лиепаи, бытовые предметы и другое.
Выставка побуждает посетителей задуматься об исторических событиях, познакомиться с военным опытом Лиепаи и почтить память людей, которых затронула война.
Выставка «Первые разрушения Второй мировой войны в Лиепае. 22–29 июня 1941 года» в Лиепайском музее оккупации на улице К. Укстиня, 7/9, будет открыта до 27 декабря.