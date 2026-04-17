Почти 100 тысяч на 8 добрых дел: какие проекты в Латвии получили поддержку Фонда интеграции общества?
Фонд интеграции общества (SIF) распределил деньги на поддержку международных инициатив. Сумма солидная — 98 700 евро, и поделят её между восемью неправительственными общественными организациями (НПО), которые не побоялись замахнуться на проекты европейского масштаба.
Часто бывает так: латвийские активисты находят крутой международный грант, но по правилам они должны вложить часть своих денег (софинансирование). У небольших НПО лишних средств обычно нет. Тут-то и помогает SIF, подставляя финансовое плечо, чтобы благородные идеи не остались на бумаге.
Кто в списке и на что пойдут деньги?
Образование: Общество Izglītības iniciatīvu centrs реализует проект «TOY для участия – укрепление навыков участия у маленьких детей-2», направленный на развитие социальных навыков в раннем возрасте.
Экология: Pasaules dabas fonds привлечет общественность к улучшению экологического состояния латвийских рек, способствуя росту экологического сознания.
Социальная интеграция: Общество Lab Futura поможет молодежи из числа мигрантов развить предпринимательское мышление для успешного включения в жизнь общества и рынок труда.
Культура: Общество Skaņumāja обеспечит софинансирование международного проекта «Roots Music – Intangible Cultural Heritage for Networking», направленного на сохранение нематериального культурного наследия.
Гражданское участие: Общество Eiropas Kustība Latvijā организует инициативу «Сигнальные выборы», чтобы помочь гражданам лучше понять демократические процессы.
Занятость молодежи: Общество House of Hope реализует проект в Лиепае, направленный на развитие навыков и создание возможностей для трудоустройства молодежи.
Инклюзивность: Общество Latvijas Autisma apvienība примет участие в европейском проекте сотрудничества «Креативная Европа – Культура», развивая инклюзивную культурную среду.
Творчество: Общество Mini-pitch реализует проект «U-PLAYS», стимулирующий творческий потенциал и активность молодежи в общественных процессах.