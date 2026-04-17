Выборы в Сейм под угрозой? ЦИК раскрывает запасные сценарии на случай проблем

Кроме того, в четверг на заседании ЦИК было утверждено распределение бюджета для всех муниципальных избирательных комиссий. Общий утвержденный объем финансирования составляет около 7 млн евро, которые предназначены как для оплаты труда работников участков, включая подсчет голосов, так и для покрытия расходов на товары, услуги, материалы и транспорт. Заключение договоров с муниципальными комиссиями планируется завершить до конца апреля, возможно даже раньше, чем изначально предполагалось.