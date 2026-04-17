Зависимости, депрессия и суицид: в Латвии выгорают даже те, кто должен бороться с выгоранием

Говоря об изменениях в законодательстве, Петровича напомнила, что с прошлого года установлен порядок, по которому для несовершеннолетних принимается решение об обязательном наркологическом лечении: это должно быть сделано, если существует угроза жизни или здоровью и другие методы лечения неэффективны. Кроме того, с 1 августа 2025 года введены более строгие ограничения на доступность и продажу алкоголя. Созданы два центра методического руководства - Национальный центр психического здоровья и Детская клиническая университетская больница, задача которых - контролировать качество лечебного процесса и единый подход к профилактике, диагностике, лечению и преемственности. На заседании правительства на этой неделе было поддержано объединение государственных психиатрических больниц (Даугавпилсской, Стренченской, Гинтермуйжской, Приморской и Айнажской) под управлением Национального центра психического здоровья.