Новые подробности в деле самого разыскиваемого в Латвии убийцы Русиньша - он может быть в России
Прошло уже 3 года с ужасающего убийства в окрестностях Екабпилса, когда на одинокой сельской дороге Леон Русиньш убил свою бывшую сожительницу Ивету на глазах ее матери и сына. Объявленный в международный розыск убийца до сих пор не найден, родственники убитой не сомневаются, что он жив.
На данный момент Государственная полиция провела около 30 мероприятий по розыску Леона Русиньша в лесу и русле реки, аналогичные проверки планируются и в ближайшее время. В полиции подтвердили, что по-прежнему рассматриваются обе версии - как версия о том, что Русиньш погиб, так и версия о том, что он жив. "Розыскные мероприятия по делу Русиньша не прекращены. За это время проделана значительная работа для установления его местонахождения. Ведется и международное сотрудничество, в том числе проверялась информация о его возможном пребывании за границей, и до сих пор она не подтвердилась", - подчеркнули в полиции.
Также начальник Государственной полиции Арманд Рукс в интервью Латвийскому телевидению сообщил, что недавно прошла операция в Бельгии, однако задержанный человек оказался не самым разыскиваемым преступником Латвии. В свою очередь, родственники убитой женщины и адвокат не сомневаются, что Русиньш жив и, вероятнее всего, скрывается в России, сообщает портал lsm.lv.
Продолжают поступать и сообщения, что Русиньша видели за границей, последняя операция с задержанием произошла в Бельгии, однако безрезультатно. «Одна операция по задержанию на территории ЕС, в сотрудничестве с Бельгией, но это был не он. Работа продолжается. Расследование продолжается», — рассказал Рукс.
И адвокат убитой Иветы, и родственница, семье которой Русиньш угрожал, не сомневаются — он жив. Русиньш был дальнобойщиком, который после убийства ещё связывался с работодателем. Исчезнуть без следа было бы несложно. Правоохранительные органы считают: если Русиньш сбежал в Россию или Беларусь, он может скрываться там годами или всю жизнь, сообщает lsm.lv.
В феврале Арманд Рукс допускал возможность, что Русиньш может быть мёртв, однако его розыск продолжается. «Если этот человек жив, когда-нибудь он где-то должен появиться. Конечно, хотелось бы поставить точку в этом деле, но ничего обнадёживающего сейчас сказать не могу», — объяснял тогда Рукс в интервью TV3.
Государственная полиция реконструировала часть преступления уже после того, как убийство было совершено и Русиньш сбежал. Правоохранительным органам известно, с кем он после этого контактировал, и в ходе расследования получены данные, свидетельствующие о некоторых дальнейших действиях. Они дают основание полагать — возможно, этот человек «погиб при неблагоприятных обстоятельствах». Однако однозначно Государственная полиция этого утверждать не может, пока не установлены обстоятельства, полностью это подтверждающие. «К сожалению, там вся эта местность... болота, леса, озёра, реки, в том числе присутствие диких животных», — говорил Рукс в феврале, приводя пример, когда в прошлом году в одном деле в лесу были найдены останки человека, к которым получили доступ животные, и человека удалось идентифицировать только с помощью ДНК.
Родившийся в 1970 году Русиньш разыскивается с 16 апреля 2023 года, когда он перекрыл дорогу автомобилю своей бывшей сожительницы, в котором находились также мать женщины и несовершеннолетний сын Русиньша. Русиньш несколькими ударами ножа в шею и лицо убил женщину, за что ему грозит 20 лет лишения свободы.
До этого Русиньш месяцами угрожал женщине и преследовал её, об этом регулярно сообщалось в полицию, однако женщина не была защищена. У Русиньша было 19 уголовных процессов, из которых 18 — за невыполнение решения о защите от насилия.
Убитая женщина подвергалась жестоким нападениям со стороны Русиньша как во время их брака, так и после него – более чем за год до убийства. После убийства издание «de facto» сообщило, что Русиньш как минимум один раз и раньше угрожал своей супруге ножом. На парковке торгового центра Selija в феврале 2022 года он поцарапал женщине лоб ножом, и полиция квалифицировала это как незначительные телесные повреждения. За это Русиньш был наказан штрафом в размере 500 евро.
Сама преследуемая женщина описывала этот случай как в заявлении, написанном в сентябре 2022 года тогдашнему генеральному прокурору Юрису Стукансу, так и в письме, отправленном в начале 2023 года тогдашнему омбудсмену Юрису Янсонсу. Русиньш подошёл к автомобилю на парковке, открыл дверь и, угрожая ножом, намеренно несколько раз прижал его к её лбу и руке. После этого случая женщина испытывала панический страх перед Русиньшем, так как, по её мнению, только присутствие других людей, в том числе её родственницы, удержало его от более серьёзного и опасного проявления насилия. По мнению адвоката, полиции следовало реагировать строже уже тогда: «Это вообще такой абсурдный случай, потому что фактически полиция сама в своём решении от 2 июня 2022 года пишет, что было нападение с ножом, но с причинением незначительных телесных повреждений. Но нападение с ножом — это ведь чрезвычайно серьёзно, это угроза жизни!»
Тогда Русиньш прекратил нападение и сбежал, потому что из магазина со своей семилетней дочерью вернулась родственница, и обе женщины начали кричать, рассказывает адвокат. Также рассказ родственницы свидетельствует, что Русиньш не шутил. «Она сказала, что видела этот нож, и у ножа была довольно длинная рукоятка. И она даже успела услышать фразу: “Я тебе выколю глаза!” Ну просто штраф в размере одной минимальной месячной зарплаты за такое нападение — это абсурд», — сказала адвокат.
Нападение на парковке произошло на следующий день после того, как суд назначил женщине временную защиту от насилия, установив Русиньшу запреты приближаться и связываться с самой женщиной и её детьми, а также обязанность держаться не менее чем на расстоянии 100 метров от её места жительства. Однако Русиньш регулярно его нарушал — об этом свидетельствуют как заявления женщины и возбужденные против него уголовные процессы, так и имеющиеся у «de facto» видео от марта и августа 2022 года, где видно, как он физически преследует женщину или сидит у её дома, сообщала передача.
Описанные в заявлениях женщины действия Русиньша — закрашивание окон, возможное перерезание электрических и интернет-кабелей, ночные стуки в окна — подтверждают и соседи. Помимо физического преследования Русиньш развернул против женщины террор звонками и SMS-сообщениями с разных номеров. Пугающие и даже откровенно угрожающие сообщения она позже зафиксировала у судебного исполнителя. Фотографии она приложила к заявлению в полицию с просьбой начать уголовный процесс по факту угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, так как именно так она воспринимала сообщения Русиньша. Однако полиция такой процесс не начала.
Кроме того, главный инспектор Восточно-Земгальского участка Государственной полиции Олег Белов завершил ответ на заявление, написанное в начале 2023 года, поучением: «Одновременно информируем, что и Вы обязаны предпринимать действия, предотвращающие совершение новых административных и уголовных правонарушений, о чём Вы уже ранее неоднократно были информированы. А именно — сменить как свой, так и номера телефонов детей и других родственников, избегать противоправных действий Л. Русиньша, то есть не отвечать на SMS и его телефонные звонки, не отвечать на незнакомые номера, если есть подозрение, что звонящий — Л. Русиньш, не информировать его о своих повседневных делах, а также о смене места работы и т.д.»
Возможно, именно этот ответ полиции стал последней каплей, которая уже на следующий день, 11 января, заставила женщину написать письмо тогдашнему омбудсмену Юрису Янсонсу. Оно начиналось словами: «В отчаянии я вынуждена обратиться к вам за помощью». В десятистраничном письме женщина упомянула и «советы» полиции. Бюро омбудсмена дало женщине ответ с различными теоретическими рекомендациями в марте. К прокуратуре или руководству полиции омбудсмен не обращался, так как полученная от полиции информация о том, что в феврале суд объявил Русиньша в розыск, в бюро создала впечатление, что он вскоре будет найден. Также заявительница в телефонном разговоре с представителем бюро омбудсмена якобы сказала, что в течение нескольких недель Русиньш не давал о себе знать, тогда сообщала передача «de facto».
Как упоминалось, убитая женщина писала и генеральному прокурору. Её письмо Стукансу от 15 сентября 2022 года начиналось так: «Прошу вас, господин генеральный прокурор, оказать срочную и незамедлительную помощь и защиту от угроз жизни и здоровью!»