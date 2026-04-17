Новые подробности в деле самого разыскиваемого в Латвии убийцы Русиньша - он может быть в России

Сама преследуемая женщина описывала этот случай как в заявлении, написанном в сентябре 2022 года тогдашнему генеральному прокурору Юрису Стукансу, так и в письме, отправленном в начале 2023 года тогдашнему омбудсмену Юрису Янсонсу. Русиньш подошёл к автомобилю на парковке, открыл дверь и, угрожая ножом, намеренно несколько раз прижал его к её лбу и руке. После этого случая женщина испытывала панический страх перед Русиньшем, так как, по её мнению, только присутствие других людей, в том числе её родственницы, удержало его от более серьёзного и опасного проявления насилия. По мнению адвоката, полиции следовало реагировать строже уже тогда: «Это вообще такой абсурдный случай, потому что фактически полиция сама в своём решении от 2 июня 2022 года пишет, что было нападение с ножом, но с причинением незначительных телесных повреждений. Но нападение с ножом — это ведь чрезвычайно серьёзно, это угроза жизни!»