В Риге решили не мелочиться: на 1 км велодорожки вдоль Даугавы уйдет свыше миллиона евро

Цель проекта — расширить сеть велоинфраструктуры в центре Риги, обеспечив новое велосипедное соединение между Старой Ригой и велоинфраструктурой, созданной в районе Центрального рынка, а также улучшить доступ к Рижскому международному автовокзалу и Центральному железнодорожному вокзалу из Старой Риги, с Каменного и Вантового мостов.