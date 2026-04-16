Сегодня 17:14
В Риге решили не мелочиться: на 1 км велодорожки вдоль Даугавы уйдет свыше миллиона евро
Вдоль Даугавы на участке набережной 11 Ноября от Железнодорожного моста до Вантового моста (около 1,1 км) за 1 285 710 евро построят велодорожку. Такое решение сегодня принял комитет Рижской думы по финансовым и административным делам, утвердив выделение финансирования на этот проект.
Проект предусматривает строительство велодорожки, отделенной как от автомобильного транспорта, так и от потока пешеходов. Как указано в информации для депутатов, она станет продолжением веломаршрута Дарзини — Центр.
Цель проекта — расширить сеть велоинфраструктуры в центре Риги, обеспечив новое велосипедное соединение между Старой Ригой и велоинфраструктурой, созданной в районе Центрального рынка, а также улучшить доступ к Рижскому международному автовокзалу и Центральному железнодорожному вокзалу из Старой Риги, с Каменного и Вантового мостов.
Для реализации проекта был объявлен конкурс, победителем которого стала компания SIA Pillar Contractor.