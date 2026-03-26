В Марупском крае завершены масштабные работы по строительству велосипедной инфраструктуры
Марупское краевое самоуправление при софинансировании из Фонда восстановления реализовало проект «Создание велосипедной инфраструктуры регионального масштаба в Марупском крае». В результате созданы два региональных велосипедных маршрута, соединяющих Ригу с несколькими населенными пунктами Марупского края. Общая протяженность новых велодорожек — 9,5 километра.
На маршруте Рига (граница города) — Марупе — Яунмарупе реализованы четыре участка: улицы Зиедкалну, аллеи Мазцену, улиц Вецозолу и Рожу, а также участок улицы Дзельзцеля и Тирайне. На маршруте Рига (граница города) — Бабите — Пиньки построены три участка: Приежциема, Бабите и Пиньки.
Цель проекта — единая, непрерывная сеть магистральных велодорожек в Марупском крае, обеспечивающая доступность зеленой мобильности между населенными пунктами, одновременно укрепляя развитие местных и районных связей и улучшая качество окружающей среды и жизни жителей региона.
Общие допустимые расходы составили 3 481 170 евро (включая НДС 21%); из них 2 877 000 евро покрывает Фонд восстановления, а 604 170 евро — софинансирование Марупского краевого самоуправления.