Ударная волна несколько раз обогнула Землю: история катастрофического взрыва вулкана Кракатау
Извержение вулкана Кракатау в августе 1883 года вошло в историю не только как одна из самых разрушительных природных катастроф XIX века, но и как событие, породившее один из самых громких звуков в современной истории наблюдений. Его слышали за тысячи километров, а ударная волна после взрыва несколько раз обогнула Землю.
Когда говорят о самом громком звуке в истории, обычно вспоминают извержение вулкана Кракатау в 1883 году. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) пишет, что финальный взрыв Кракатау стал самым громким звуком, зарегистрированным в современной истории, а Britannica называет его самым громким современным звуком, который когда-либо слышали люди.
Речь идет о катастрофическом извержении вулкана Кракатау, который находился в Зондском проливе между Явой и Суматрой на территории современной Индонезии. Самая разрушительная фаза пришлась на 26-27 августа 1883 года. За примерно 23 часа в атмосферу было выброшено более 4 кубических миль вулканического материала.
Главный момент наступил утром 27 августа 1883 года, когда произошел финальный колоссальный взрыв. Именно его и связывают с тем самым звуком, который вошел в историю. NOAA указывает, что этот взрыв был слышен более чем на 10% поверхности Земли. Звуки, похожие на далекую артиллерию, слышали в Австралии и на острове Родригес у Маврикия — это примерно 4600-4800 километров от места извержения. Шум от этих взрывов вошел в историю как самый громкий и самый далеко слышимый звук в зафиксированной истории.
Именно эта деталь до сих пор производит самое сильное впечатление. Люди, находившиеся за тысячи километров от вулкана, не понимали, что слышат. Где-то решили, что это пушечная стрельба, где-то — что рядом произошло что-то военное или аварийное. То есть это был не просто сильный взрыв рядом с вулканом. Это был звук такого масштаба, что он вышел далеко за пределы региона и стал событием почти планетарного уровня.
Давление от взрыва оказалось настолько мощным, что атмосферная ударная волна несколько раз обогнула Землю. В течение нескольких часов волны давления прошли вокруг планеты многократно, а приборы фиксировали скачки даже в Великобритании и Америке. В других описаниях этого извержения указывается, что барографы записали прохождение волны семь раз за пять дней.
Оценки громкости различаются в зависимости от метода подсчета, и здесь важно не уходить в слишком уверенные цифры. В популярных и справочных источниках часто приводятся значения около 180 децибел на расстоянии примерно 160 километров от вулкана, а Britannica в более позднем материале пишет об оценке порядка 310 децибел для самого события.
Это извержение вулкана считается одним из самых смертоносных и разрушительных в истории: по меньшей мере 36 417 человек погибли в результате самого извержения и вызванного им цунами, были полностью уничтожены 165 городов и поселений, а еще 132 получили серьезные разрушения. Последствия извержения в той или иной степени ощущались во всех областях земного шара.