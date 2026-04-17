Ударная волна несколько раз обогнула Землю: история катастрофического взрыва вулкана Кракатау

Именно эта деталь до сих пор производит самое сильное впечатление. Люди, находившиеся за тысячи километров от вулкана, не понимали, что слышат. Где-то решили, что это пушечная стрельба, где-то — что рядом произошло что-то военное или аварийное. То есть это был не просто сильный взрыв рядом с вулканом. Это был звук такого масштаба, что он вышел далеко за пределы региона и стал событием почти планетарного уровня.