В центре Риги перекроют улицу у "Арсенала" - ранее там нашли артефакты XVI века
Реконструкция художественного музея «Арсенал» в Риге выходит на новый этап — и горожанам это уже придется почувствовать на себе. С 17 апреля временно перекрывается участок улицы Торня — от Цитаделес до Ноликтавас. Причина не просто ремонт дороги, а масштабные работы, без которых обновление одного из ключевых культурных объектов столицы невозможно.
Почему закрывают улицу
Как поясняют в Valsts nekustamie īpašumi, ограничения связаны со строительством современной системы ливневой канализации и восстановлением покрытия улицы. На первый взгляд — стандартные городские работы. Но в случае «Арсенала» речь идет о гораздо более сложной задаче.
Здание музея страдает от высокого уровня грунтовых вод. Без новой системы отвода влаги подвалы, где в будущем будут храниться произведения искусства, оставались бы под угрозой сырости. А это уже риск для культурного наследия.
Параллельно обновят и саму улицу — брусчатку приведут в порядок, чтобы сделать доступ к музею более удобным и безопасным.
Работы начнутся со стороны улицы Арсенала. А вот участок ближе к улице Екаба, рядом с Сеймом, трогать пока не будут — его реконструкцию отложили до лета, когда парламент уйдет в отпуск. Завершить все планируют к осени.
Что происходит внутри «Арсенала»
Пока снаружи только готовятся к изменениям, внутри здания уже идут интенсивные работы. Демонтаж полностью завершен — вскрыты стены, разобрана крыша. И именно на этом этапе открылись неожиданные проблемы.
Строители обнаружили трещины в стенах и сводах, а также сгнившие элементы кровли. Проект пришлось срочно корректировать, усиливать конструкции. Такие находки — обычное дело при работе с историческими зданиями, но они почти всегда означают дополнительные расходы и сроки.
Сейчас идет монтаж новых инженерных систем: вентиляции с рекуперацией тепла, отопления, климат-контроля. Также предусмотрена система распыления тумана. Эти решения обеспечат необходимый для музея микроклимат. Кроме того, в вестибюле первого этажа уже возводится новый подиум для удобства посетителей.
История буквально под ногами
Реконструкция принесла не только технические вызовы, но и исторические открытия. Под слоями времени строители нашли старинные известняковые плиты — около 500 квадратных метров. Часть из них удалось сохранить и повторно использовать в подвальных помещениях.
Но самые интересные находки сделали археологи. На месте будущей лифтовой шахты обнаружены предметы XVI–XIX веков: керамика, монеты, инструменты, украшения. Эти артефакты дают новое представление о жизни у оборонительных стен старой Риги.
Как будет выглядеть музей
Завершить обновление «Арсенала» планируют к концу 2027 года. Уже сейчас создана цифровая модель будущего здания с использованием BIM-технологий — это позволяет буквально «прогуляться» по будущим залам.
Главная идея проекта — соединить историческую архитектуру с современными требованиями. Музей должен стать не только красивым, но и функциональным: доступным, безопасным и технологичным.
Общий бюджет проекта — почти 20 миллионов евро. Основную часть финансирует Европейский фонд регионального развития, остальное — государство и самоуправление. Дополнительно выделены средства на непредвиденные работы — как раз те, которые возникли после вскрытия конструкций.