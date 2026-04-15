"Это вопрос справедливости": Зеленский требует возвращения мужчин в Украину для мобилизации
Украина усиливает давление на своих граждан-мужчин за границей: власти требуют их возвращения для мобилизации. Речь идет о сотнях тысяч человек, многие из которых покинули страну, нарушив закон.
Мужчины мобилизационного возраста, уехавшие за границу, должны вернуться на родину, во вторник во время визита в Германию заявил президент Украины Владимир Зеленский. Эту позицию Зеленский озвучил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
В свою очередь Мерц заявил, что рассчитывает на тесное сотрудничество с Украиной, чтобы помочь украинским беженцам вернуться на родину. «Мы будем тесно сотрудничать, чтобы тем гражданам Украины, которые нашли здесь убежище, облегчить возвращение на родину», — отметил Мерц. Правительство Германии также поддержит усилия Киева по сокращению числа мужчин мобилизационного возраста, покидающих Украину, добавил канцлер, подчеркнув, что это «в интересах обеих сторон».
Зеленский, в свою очередь, отметил, что многие украинские молодые люди якобы «уехали на время, но оказалось — на годы». «И многие из них уехали, нарушив законы Украины. Соответствующие службы наших стран должны решать этот вопрос», — заявил президент.
Возвращение мужчин мобилизационного возраста в Украину — это вопрос «справедливости» и закона, подчеркнул Зеленский. «Наши вооруженные силы, безусловно, хотели бы, чтобы они вернулись, потому что это вопрос справедливости. У нас есть люди, военные на фронте, которым необходима ротация», — отметил президент. «Хотя они и из железа, но будем честны — у них есть семьи, они защищают свои дома и не только, всю страну. Ответственность должен нести каждый гражданин Украины, у которого есть силы это сделать. Это конституционная обязанность, и есть мобилизационный возраст», — резюмировал Зеленский.
С момента вторжения России в 2022 году в Украине действует военное положение и проводится мобилизация, что означает, что мужчинам призывного возраста разрешено покидать страну только в исключительных случаях. В прошлом году Киев вновь разрешил выезд мужчинам моложе 23 лет.
Министр социальной политики Украины Денис Улютин недавно, основываясь на данных ЕС, оценил, что с августа 2025 года страну покинули около 400 000 молодых мужчин в возрасте от 18 до 23 лет.