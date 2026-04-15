"Это вопрос справедливости": Зеленский требует возвращения мужчин в Украину для мобилизации

Возвращение мужчин мобилизационного возраста в Украину — это вопрос «справедливости» и закона, подчеркнул Зеленский. «Наши вооруженные силы, безусловно, хотели бы, чтобы они вернулись, потому что это вопрос справедливости. У нас есть люди, военные на фронте, которым необходима ротация», — отметил президент. «Хотя они и из железа, но будем честны — у них есть семьи, они защищают свои дома и не только, всю страну. Ответственность должен нести каждый гражданин Украины, у которого есть силы это сделать. Это конституционная обязанность, и есть мобилизационный возраст», — резюмировал Зеленский.