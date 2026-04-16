В латвийском городе запускают необычную инициативу, которая поможет жителям бесплатно получать нужные вещи
В Царникaве, по адресу ул. Юрас, 4 ("Дом совместного творчества"), в воскресенье, 12 апреля, открыта «Библиотека вещей» — место обмена предметами. Инициатива направлена на повторное использование вещей, сокращение избыточного потребления и уменьшение объема отходов. Проект реализован объединением Radi Dot совместно с Eco Baltia vide и Latvijas Zaļais punkts.
Согласно опросу SKDS, проведенному по заказу Latvijas Zaļais punkts, 42 процента жителей уже отдают ненужные, но пригодные вещи другим или жертвуют их, а 33 процента стараются избегать импульсивных покупок. Это показывает, что все больше людей готовы применять принципы циклической экономики на практике. «Библиотека вещей» как раз и дает такую возможность — продлить срок службы предметов и сократить количество отходов.
Представитель Eco Baltia vide Алисе Звайгзне отмечает, что подобные инициативы уже развиваются по всей Латвии. Например, в Салдусе создан шкаф обмена вещами, а в Сигулде за три месяца туда передали более 1000 предметов. Кроме того, растет спрос на восстановленную электронику в концептуальном магазине Lab! veikals. В Царникaве в «Библиотеку вещей» уже передано более 20 инструментов — дрели, шлифовальные машины и другие полезные в хозяйстве предметы, которые часто нужны лишь на короткое время.
В «Библиотеку вещей» жители Царникавы и окрестностей могут приносить вещи, которые им больше не нужны, но находятся в хорошем состоянии. Любой желающий может бесплатно взять себе нужный предмет.
В «Библиотеку вещей» можно приносить только чистые и исправные предметы: элементы интерьера, небольшую мебель, бытовые вещи, мелкую технику, инструменты, детские товары (коляски, автокресла, велосипеды), спортивный инвентарь, товары для животных, книги, настольные игры и игрушки в хорошем состоянии. Крупногабаритные вещи — диваны, кровати, шкафы — не принимаются.
Адрес: улица Юрас, 4, вход со двора.
Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.