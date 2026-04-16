В латвийском городе запускают необычную инициативу, которая поможет жителям бесплатно получать нужные вещи

Представитель Eco Baltia vide Алисе Звайгзне отмечает, что подобные инициативы уже развиваются по всей Латвии. Например, в Салдусе создан шкаф обмена вещами, а в Сигулде за три месяца туда передали более 1000 предметов. Кроме того, растет спрос на восстановленную электронику в концептуальном магазине Lab! veikals. В Царникaве в «Библиотеку вещей» уже передано более 20 инструментов — дрели, шлифовальные машины и другие полезные в хозяйстве предметы, которые часто нужны лишь на короткое время.