После исчезновения женщины в Даугавпилсе вскрылись жуткие подробности
На прошлых выходных в Даугавпилсе мужчина 1996 года рождения несколько раз ударил свою мать топором. Чтобы скрыть тело, он закопал его в лесном массиве. Задержанному мужчине в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. В Государственной полиции начат уголовный процесс, расследование продолжается.
11 апреля этого года муниципальная полиция Даугавпилса, проверяя информацию о пропавшей без вести женщине 1973 года рождения, прибыла по месту ее жительства в Даугавпилсе. По указанному адресу женщину не обнаружили. Одновременно внимание сотрудников привлекло поведение ее сына, вызвавшее подозрения, о чем была проинформирована Государственная полиция. На место немедленно прибыли сотрудники Госполиции, которые продолжили процессуальные действия.
При тщательном осмотре места происшествия правоохранители обнаружили следы крови в жилище, на топоре и на тачке. Также на территории дома было найдено место костра, где сжигалась одежда женщины.
Во время беседы с полицейскими мужчина 1996 года рождения несколько раз менял показания о местонахождении своей матери.
На основании подозрений правоохранители задержали мужчину на месте. В ходе дальнейшего расследования, после целенаправленной и профессиональной работы с предполагаемым виновным, он признался, что 7 апреля этого года несколько раз ударил мать топором, после чего закопал ее тело в близлежащем лесном массиве.
В лесу было найдено закопанное тело женщины, завернутое в палатку. На голове и в области шеи со стороны спины у нее были рубленые и ударные раны. Следует отметить, что к поискам тела женщины были привлечены и кинологи Государственной полиции.
Правоохранители продолжают расследование и выясняют мотив преступления.
Также сообщается, что сотрудники полиции просили суд применить к мужчине 1996 года рождения меру пресечения, связанную с лишением свободы. 13 апреля 2026 года ему была избрана мера пресечения — заключение под стражу.
В связи с этим преступлением начат уголовный процесс по 116-й статье Уголовного закона, то есть по факту умышленного противоправного лишения жизни другого человека — убийства. За такое преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок от пяти до двадцати лет, а также пробационный надзор сроком до трех лет.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.