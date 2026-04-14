Правительство Латвии срочно призвали к урезанию расходов - иначе будет плохо

Как отмечает Совет, согласно прогнозам Министерства финансов, государственный долг Латвии продолжит расти и достигнет примерно 52–53% от внутреннего валового продукта, что более оптимистично по сравнению с предыдущими прогнозами, подготовленными в рамках среднесрочного бюджета осенью 2025 года. Текущие прогнозы основаны на предположениях о более быстром экономическом росте, однако не учитывают ряд рисков, включая рост цен на энергоресурсы и дополнительные расходы по таким проектам и отраслям, как Rail Baltica, airBaltic, здравоохранение и образование. В то же время при текущем прогнозе долга расходы на его обслуживание составят 1,3% ВВП в 2026 году и вырастут до 1,6% в 2029–2030 годах (с 606 млн евро в 2026 году до 901 млн евро в 2030 году). Кроме того, если Европейский центральный банк повысит процентные ставки, расходы на обслуживание долга также увеличатся.