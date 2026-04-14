Правительство Латвии срочно призвали к урезанию расходов - иначе будет плохо
Хотя в настоящее время фискальная ситуация остается стабильной, без изменений в политике в ближайшие годы Латвии грозит существенное ухудшение фискального положения. Поэтому правительству уже сейчас необходимо реализовывать активные меры по укреплению доходов и сокращению расходов, чтобы обеспечить устойчивость государственных финансов. На это указывает Совет по фискальной дисциплине в своем промежуточном отчете о прогрессе реализации Фискально-структурного плана Латвии на 2025–2028 годы.
Долг дорожает
В 2025 году экономика Латвии вернулась к умеренному росту, бюджетная ситуация оказалась лучше запланированной, а страна по-прежнему сохраняет инвестиционный кредитный рейтинг и относительно умеренный уровень долга. Однако, как подчеркивает Совет, в ближайшие годы фискальная политика будет осуществляться в сложных условиях из-за роста экономических и фискальных рисков. Без изменений в политике фискальное пространство с 2028 года может стать отрицательным, а в 2029 году еще более ухудшиться — на это повлияет перенос 1 процентного пункта в пенсионной системе с первого уровня на второй уровень, а также рост расходов на оборону, что увеличит дефицит бюджета и государственный долг.
Как отмечает Совет, согласно прогнозам Министерства финансов, государственный долг Латвии продолжит расти и достигнет примерно 52–53% от внутреннего валового продукта, что более оптимистично по сравнению с предыдущими прогнозами, подготовленными в рамках среднесрочного бюджета осенью 2025 года. Текущие прогнозы основаны на предположениях о более быстром экономическом росте, однако не учитывают ряд рисков, включая рост цен на энергоресурсы и дополнительные расходы по таким проектам и отраслям, как Rail Baltica, airBaltic, здравоохранение и образование. В то же время при текущем прогнозе долга расходы на его обслуживание составят 1,3% ВВП в 2026 году и вырастут до 1,6% в 2029–2030 годах (с 606 млн евро в 2026 году до 901 млн евро в 2030 году). Кроме того, если Европейский центральный банк повысит процентные ставки, расходы на обслуживание долга также увеличатся.
Могут понадобиться деньги на пособия
Совет указывает, что текущие данные по инфляции за 2026 год еще не отражают влияние последнего роста цен на нефть, связанного с обострением конфликта на Ближнем Востоке. В ответ на инфляционные риски Сейм снизил ставку акцизного налога на дизельное топливо. Совет предупреждает, что хотя в краткосрочной перспективе фискальное влияние может быть нейтральным, в более долгосрочной перспективе существует риск нарушения Закона о фискальной дисциплине, если снижение доходов из-за уменьшения акциза не будет компенсировано другими мерами правительства.
Совет обращает внимание, что при росте давления со стороны цен на энергоресурсы может возникнуть необходимость в дополнительной поддержке домохозяйств в отопительный сезон, однако это создает дополнительные фискальные вызовы. Совет последовательно подчеркивает, что в таких условиях приоритет следует отдавать адресной поддержке, а не общим фискальным мерам, чтобы не способствовать росту государственного долга.
Все сложно
Как отмечает Совет, в среднесрочной перспективе фискальная ситуация становится значительно более сложной — дефицит бюджета остается высоким (примерно 3–5% ВВП) и увеличивается в основном из-за расходов на оборону, которые с 2027 года должны составлять не менее 5% ВВП. Для их финансирования используются заимствования, в том числе инструмент ЕС SAFE, однако Совет подчеркивает, что в долгосрочной перспективе нельзя опираться только на рост долга, поэтому необходимо своевременно найти структурное и устойчивое решение.
Одновременно фискальное пространство быстро сокращается — если в 2027 году оно еще будет положительным, то с 2028 года без изменений в политике станет отрицательным и будет ухудшаться в последующие годы. Ситуацию дополнительно осложняют уже утвержденные меры, например в здравоохранении и образовании, для которых не обеспечено финансирование, что не соответствует хорошей практике бюджетного планирования.