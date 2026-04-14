В Риге стартует главное модное событие Балтии - Riga Fashion Week
С 14 по 18 апреля в столице Латвии пройдет самое значимое событие модной индустрии Балтийского региона — Riga Fashion Week (RFW). Программа недели объединит показы ведущих дизайнеров, выставки, образовательные инициативы и ряд сопутствующих мероприятий, посвященных моде, дизайну и современной культуре.
В течение пяти дней Рига станет центральной платформой для профессионального сообщества и широкой аудитории, интересующейся модой и визуальной культурой, способствуя обмену опытом, развитию отрасли и укреплению международных связей.
Открытие Riga Fashion Week состоится в Доме Беньяминов, где пройдет торжественная встреча приглашенных гостей и официальный старт недели моды. В рамках открытия также состоится награждение стилистов, создававших показы в последние сезоны, и фотографов, разработавших ключевые визуальные образы RFW.
Главные показы сезона пройдут на двух площадках — в современном офисном комплексе Verde и культурном пространстве Hanzas Perons. В основных показах примут участие 18 дизайнеров, среди которых латвийские бренды: Anna Kruz, BAÉ by Katya Shehurina, Iveta Vecmane, Katya Katya, Natālija Jansone, Studio MX, Sviests by Sergey Hatanzeisky, Una Berzina и Verens. Среди международных участников — Hannes Rüütel (Эстония), Laura Daili и Lilija Klim-Larionova (Литва), Paul Williams Atelier (Великобритания / Нигерия) и A.Cont (Испания / Перу). В пространстве Latvian Design Stories / Butterman состоятся презентации коллекций Novaliss (Испания / Латвия), Annaelizabete.Fashion и Lyuiize (Латвия).
Отдельная часть программы, посвященная устойчивой моде, пройдет в pop-up пространстве Treimane Studio на улице Кришьяня Барона, 2. Так, 15 апреля здесь состоится презентация коллекции одноименного экологического бренда, а вечером — вечеринка для всех желающих. На следующий день, 16 апреля, пространство станет площадкой для практических мастер-классов по созданию декоративных аксессуаров и сумок — участие возможно по предварительной регистрации.
Тема устойчивости также станет центральной на дискуссии «Устойчивая мода: ниша или будущее?» (в программе: “Sustainable Fashion: a Niche or the Future?”), которую проведет сооснователь сообщества устойчивой моды Bourzma Патрик Киркилс. Участники обсудят вопросы ответственного производства, выбора материалов и роли «зеленых» практик в развитии современной модной индустрии. Участие — по предварительной регистрации.
Культурная программа будет представлена рядом выставок. В пространстве Ola Foundation пройдет выставка модной фотографии «Аснате Смелтере. Непрерывность», которая расскажет о творческом пути известной модели, дизайнера и основательницы модного салона, а также о журнале Rīgas Modes и Рижском доме моделей, который, несмотря на существование за «железным занавесом», был настоящим центром креативности.
В Латвийском национальном художественном музее будет доступна выставка «От Art Deco до современности. Дизайн и мастерство во Франции», посвященная многослойному наследию европейского и французского дизайна. Иностранные журналисты также получат уникальную возможность ознакомиться с экспозицией «Костюмы знаменитостей», которая будет открыта для широкой публики в конце апреля в Рижском музее моды.
В заключительный день, 18 апреля, латвийские дизайнеры подготовят специальные активности и предложения в своих магазинах и шоурумах — подробная информация будет опубликована в официальных социальных сетях RFW.
Вечеринки, ставшие неотъемлемой частью Riga Fashion Week, в этом сезоне пройдут в Tribe Riga City Centre и Pullman Riga Old Town. После финального показа гостей ждет мероприятие совместно с Sviests by Sergey Hatanzeisky, которое продолжится до утра в официальном клубе недели моды Coyote Fly, расположенном в комплексе ExPorto на берегу Даугавы.
Неделя завершится закрытым вечерним мероприятием и церемонией награждения моделей в ICON Cocktail & Hookah Lounge в том же комплексе ExPorto.