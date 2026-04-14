В Латвии на продукты тратят намного больше, чем в среднем по Европе - и это плохая новость
Структура расходов домохозяйств в Латвии существенно отличается от средних показателей Европейского союза (ЕС) — жители направляют значительно большую часть доходов на товары первой необходимости, особенно на продукты питания. Это отражает более низкий уровень жизни, поскольку значительная часть доходов уходит на базовые нужды, а не на услуги и другие возможности повышения качества жизни. Для экономики это неблагоприятный сигнал, поясняет главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.
Согласно последним данным Eurostat, в 2024 году расходы на продукты питания и безалкогольные напитки в Латвии составили 20,1% от общих расходов домохозяйств — это один из самых высоких показателей в ЕС и значительно выше среднего уровня по союзу (13,2%). В этом отношении Латвия близка к таким странам, как Румыния (23,1%) и Болгария (20,1%), тогда как в более богатых странах ЕС доля расходов на питание существенно ниже — в Австрии 10,2%, в Люксембурге 9,3% и в Ирландии 9,8%.
При этом доля расходов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие коммунальные услуги в Латвии сравнительно ниже — 15,8%, тогда как в среднем по ЕС она достигает 23,6%. Это один из самых низких показателей среди стран союза.
Экономист: чем ниже доходы, тем больше тратится на еду
«Латвия по-прежнему находится на пути к среднему уровню благосостояния ЕС, и это отражается в структуре потребления домохозяйств — относительно высокая доля расходов на продукты питания и безалкогольные напитки указывает на концентрацию расходов на базовых потребностях», — объясняет главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.
В 2024 году потребление домохозяйств в Латвии составило 58,1% от валового внутреннего продукта (ВВП), что превышает средний показатель по ЕС (51,8%). Это свидетельствует о том, что в экономике Латвии важную роль играет внутреннее потребление и покупательная способность населения.
При этом Пургайлис отмечает, что высокая доля расходов на питание характерна для стран с более низким уровнем доходов — по мере роста доходов доля затрат на базовые нужды снижается, а расходы на услуги и другие категории с более высокой добавленной стоимостью увеличиваются.
Хотя в последние годы средняя брутто-зарплата в Латвии быстро росла, темпы роста существенно различаются между отраслями и регионами. Реальный рост чистых зарплат в 2025 году с учетом инфляции составил 6,3%, что свидетельствует о постепенном улучшении ситуации.
Расходы на развлечения в Латвии уже на уровне Европы
В 2024 году расходы домохозяйств в Латвии на отдых, спорт и культуру составили около 7,5% от общего объема расходов, что соответствует среднему уровню ЕС. Это показывает, что в отличие от базовых категорий, расходы на досуг в Латвии уже достигли общеевропейского уровня.
В целом в ЕС в 2024 году потребление домохозяйств с учетом инфляции выросло на 1,5% по сравнению с 2023 годом. Наибольший рост зафиксирован в сферах информации и коммуникаций, транспорта, а также отдыха, спорта и культуры, тогда как продолжилось снижение расходов на алкоголь, табак и одежду.
На уровне ЕС наибольшую часть бюджета домохозяйств составляют расходы на жилье (23,6%), за ними следуют продукты питания (13,2%) и транспорт (12,7%) — вместе эти три категории формируют почти половину всех расходов.
В Латвии структура иная: наибольшую долю занимают расходы на продукты питания (20,1%), далее идут расходы на жилье (15,8%) и транспорт (12,1%), что немного ниже среднего уровня по ЕС.