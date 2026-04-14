В Латвии на продукты тратят намного больше, чем в среднем по Европе - и это плохая новость

Согласно последним данным Eurostat, в 2024 году расходы на продукты питания и безалкогольные напитки в Латвии составили 20,1% от общих расходов домохозяйств — это один из самых высоких показателей в ЕС и значительно выше среднего уровня по союзу (13,2%). В этом отношении Латвия близка к таким странам, как Румыния (23,1%) и Болгария (20,1%), тогда как в более богатых странах ЕС доля расходов на питание существенно ниже — в Австрии 10,2%, в Люксембурге 9,3% и в Ирландии 9,8%.