В Риге признали: проблемы на Мукусалас начались еще на старте проекта
Ошибки в проекте ремонта набережной Мукусалас оказались системными: мэр Клейнбергс признал, что проблемы были заложены еще на старте. По его словам, теперь подход меняется — с жестким контролем и персональной ответственностью.
Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс в эфире программы «Rīga Runā» на TV24 отметил, что с приходом нового руководства в Департамент мобильности подход самоуправления к реализации проектов существенно изменился. «Мы четко определили, что будем гораздо более внимательным, требовательным и одновременно справедливым заказчиком». Это означает усиленный контроль за реализацией проектов и более четкое распределение ответственности между всеми участниками процесса.
Трещины и ржавчина на Вантовом мосту (январь 2024)
Отдельно он подчеркнул, что теперь каждому крупному проекту с самого начала назначается конкретный руководитель:
«У проекта Вантового моста с первого дня есть свой руководитель, который контролирует весь процесс и отвечает за то, чтобы работы продвигались в соответствии с планом».
В настоящее время проект находится на стадии проектирования. В него уже вовлечен строительный подрядчик, работающий и на других объектах в Риге, в том числе на набережной Мукусалас. По оценке Клейнбергса, эту компанию нельзя назвать худшей в отрасли, и она признает свою долю ответственности: «Нельзя сказать, что это худший строитель. И в этой ситуации он не отрицает, что есть вопросы, за которые отвечает именно он».
Качество работ на набережной Мукусалас вызвало вопросы (март 2026)
Променад на улице Мукуcалас является безопасным, утверждает руководство Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы.
Тем не менее основной причиной проблем на Мукусалас мэр считает сложную и затянувшуюся историю самого проекта. Он разрабатывался на протяжении длительного времени, проходил через разные этапы и неоднократно менялся уже в ходе реализации. «Этот проект очень долго формировался на разных уровнях, в нем было слишком много изменений, внесенных по ходу работы. Я бы сказал, что ошибки были допущены уже в самом начале процесса».