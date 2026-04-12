Еще не родился, а уже пригодился! В Латвии детей записывают к врачу до их появления на свет из-за очередей
В Латвии родители вынуждены записывать детей к врачам еще до рождения — настолько длинные очереди к детским офтальмологам. Система здравоохранения не справляется, а решения до сих пор нет.
Жительница Талсинского края Карина, мама Илларии, рассказала, что, будучи на 26-й неделе беременности, была вынуждена записать свою еще не родившуюся дочь на прием к глазному врачу, поскольку очереди к детским офтальмологам в Латвии настолько длинные, что можно не успеть на профилактическое обследование в установленный срок. Также Детская больница рекомендовала родителям искать другие клиники, если необходима профилактическая проверка зрения, так как время ожидания может быть очень долгим, сообщает Латвийское общественное медиа.
Карина рассказывает, что сначала пыталась записать ребенка на консультацию в Детскую больницу, однако, учитывая, что Иллария еще не родилась, это было невозможно, поскольку у детей нет персонального кода до рождения. Тем не менее Карина добилась исключения и записалась на прием сама, указав, что визит нужен ребенку. Когда Иллария родилась, она указала персональный код дочери, и та была включена в очередь на ожидаемое обследование.
В Детской больнице время ожидания к глазным врачам очень длительное, и иногда родителям приходится ждать до года. Данные Национальной службы здравоохранения (NVD) показывают, что среднее время ожидания составляет около двух с половиной месяцев, однако в Детской больнице оно может быть значительно дольше.
Руководитель Клиники глазных болезней Детской больницы Марис Виксниньш отметил, что приоритет отдается более сложным случаям, а также детям, чьи проблемы могут быть срочными. Он подчеркнул, что ресурс — как врачи, так и оборудование — ограничен, что влияет на время ожидания.
Длинные очереди к глазным врачам, по словам NVD, в основном связаны с нехваткой финансирования в здравоохранении, а также с загруженностью врачей и ограниченными ресурсами медицинских учреждений. Также отмечается, что родителям рекомендуется пользоваться возможностями проверки зрения в других клиниках, где очереди могут быть короче.
Однако мама Илларии считает, что эти рекомендации следует более тщательно продумать, поскольку родителям важно попасть именно к детскому офтальмологу, а не к специалисту для взрослых. Кроме того, поездки в другую самоуправление, особенно с младенцем, не всегда просты, и бывают случаи, когда в другой клинике врач в итоге направляет именно в Детскую больницу, в результате время ожидания будет еще дольше.
Как будет в будущем? Планирует ли государство провести улучшения, чтобы сделать проверки зрения у детей более доступными и быстрыми? Эти вопросы пока остаются без ответа.