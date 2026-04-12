Рижская дума готова вложить более 100 тысяч евро в падел и линейные танцы: спортклубы говорят о странных приоритетах
Рижская дума планирует закупить занятия по падел-теннису и линейным танцам более чем на 100 тысяч евро. Инициатива привлекла внимание не только своей целью, но и условиями закупки. Пока самоуправление объясняет ее как шаг в сторону более активного образа жизни, представители спортивных клубов недоумевают из-за ряда деталей.
Закупка предусматривает, что в течение 20 месяцев победивший падел-клуб должен будет обеспечить 370 занятий, на что из средств самоуправления планируется выделить более 60 тысяч евро. Продолжительность одного занятия — один час, участвовать в нем смогут до 12 человек старше 18 лет. Матисс Либиетис — владелец клуба падел-тенниса MH. Хотя его клуб находится в Марупе и не может участвовать в конкурсе, он отмечает, что в среде падел-клубов эта инициатива вызвала широкую дискуссию и разные оценки.
«Мы в падел-индустрии оцениваем это немного скептически и с интересом. Самый большой вопрос, по крайней мере лично у меня, — почему только взрослые, почему одним из критериев является возраст 18+. На мой взгляд, и, думаю, с этим согласятся и некоторые другие клубы, сейчас главная проблема в падел-индустрии не в том, что не хватает кортов или игроков, а в том, что не хватает детей. Если бы эта инициатива была нацелена именно на привлечение детей в падел-теннис, тогда, думаю, тут не было бы двух мнений. Но речь идет о взрослых, которые и так много играют в клубах, все уже заполнено. Возможно, какому-то клубу, у которого дела идут чуть хуже, это показалось бы логичным, но, по-моему, в своей основе эта инициатива больше похожа на попытку потратить имеющиеся деньги там, где это не нужно. Наверняка есть много других сфер, куда эти средства можно вложить, а не в линейные танцы и падел-теннис», — говорит Либиетис.
Техническая спецификация закупки предусматривает, что за 170 евро за одно часовое занятие должны быть обеспечены как минимум три корта и два тренера.
«Два тренера и три корта в вечернее время обошлись бы в 240 евро, а если это дневные часы — тогда два тренера и три корта стоили бы 210 евро. Но, на мой взгляд, и это слишком много, чтобы тратить государственные деньги на падел-теннис, субсидируя какие-то группы. Повторю: если бы речь шла о детях — отлично, но взрослые — думаю, нет», — говорит Либиетис.
В Департаменте благосостояния Рижской думы поясняют, что цель программы — укрепление здоровья рижан и повышение их физической активности. В свою очередь, расчет расходов основан на общедоступной информации о падел-услугах и предложениях клубов.
«Цена формируется на основе публично доступной информации в интернет-ресурсах. Мы собрали эту информацию и провели исследование рынка, в рамках которого претенденты предложили свои потенциальные цены», — поясняет руководитель отдела укрепления общественного здоровья и профилактики Рижской думы Катрина Жига.
Для программы линейных танцев предусмотрен еще больший объем — всего 435 занятий. Стоимость одного занятия оценивается примерно в 100 евро, и в нее входят аренда помещения, тренер и занятие для 15 участников. «Планируя мероприятия по укреплению общественного здоровья, мы всегда думаем о разных группах общества — и о детях и молодежи, и о людях трудоспособного возраста, и о пожилых. Что касается линейных танцев, это востребованная, но не до конца оцененная услуга. Для некоторых пожилых людей такие занятия линейными танцами — одна из редких возможностей для социализации», — говорит Жига.
Конкурс уже завершился, и сейчас известно, что обеспечить занятия по паделу готовы три претендента, причем все предложенные ими цены находятся примерно на одном уровне. На занятия по линейным танцам поступили четыре предложения. Решение о победителях конкурса самоуправление примет позже.